Soylent vs Huel – Les repas en poudre peuvent-ils remplacer les aliments?

Emily écrit:

«Mon petit ami est obsédé par ces substituts de repas frappés par Huel. Il en a de 1 à 3 par jour parce qu’il déteste cuisiner, et lui et ses amis prévoient même de faire une semaine entière de ne consommer que Huel. À quelle fréquence devrions-nous consommer des substituts de repas et peut-il vraiment fournir tous les nutriments dont nous avons besoin? »

Il y a des années, mon ami Chris m’a dit qu’il souhaitait que quelqu’un invente People Chow – une sorte de produit alimentaire qui répondrait à tous ses besoins nutritionnels sans qu’il ait à prendre de décisions. Il a dit qu’il n’avait pas besoin de variété. Il n’avait pas besoin d’excitation culinaire. Tant que ça n’avait pas mauvais goût, il pouvait manger avec plaisir la même chose à chaque repas, et il serait heureux de ne plus jamais avoir à y penser.

Depuis lors, plusieurs entreprises ont tenté de fabriquer l’équivalent de People Chow. Soylent (nommé d’après un film fantastique dystopique classique) a été une première entrée sur ce marché, avec une poudre tout-en-un que vous mélangez avec de l’eau ou un autre liquide, et qui répondrait théoriquement à tous vos besoins en nutriments.

Soylent a fait son chemin si rapidement qu’au début de l’histoire de la société, ils n’ont pas été en mesure de le fabriquer suffisamment rapidement pour répondre à la demande. Cette demande a donné naissance à une solide communauté de bricoleurs qui partage des recettes de formules maison de type Soylent Green.

Huel est une autre marque montante de solutions de produits de nutrition tout-en-un et celle dont le petit ami d’Emily est actuellement obsédé.

Théoriquement, vous ne pouvez consommer que du Soylent ou du Huel pendant des semaines ou des mois. En ligne, vous trouverez un tas de blogueurs, de biohackers et de journalistes qui font exactement cela et rendent compte de leurs expériences. À ma connaissance, tous ont survécu à leurs expériences sans préjudice indu. Mais il ne s’agit pas seulement de survie. Ces produits prétendent être si complets et optimisés sur le plan nutritionnel qu’ils représentent une amélioration par rapport au régime imparfait et déséquilibré que beaucoup d’entre nous mangent.

Examinons de plus près les avantages et les inconvénients des poudres et des poudres de remplacement de repas tout-en-un, puis nous comparerons côte à côte Soylent et Huel.

