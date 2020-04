“Spacefarers” prédit comment la colonisation spatiale se produira

Spacefarers

Christopher Wanjek

Harvard Univ., 29,95 $

Cela pourrait bientôt changer, selon l’écrivain scientifique Christopher Wanjek. La Chine se prépare à envoyer des missions en équipage sur la lune d’ici les années 2030. Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, espère emmener les gens sur la planète rouge, tandis que Bigelow Aerospace élabore des plans pour des hôtels en orbite autour de la Terre. La concurrence croissante pour la puissance géopolitique et les bénéfices promis par les voyages dans l’espace (SN: 21/12/19 et 1/4/20, p. 31) pourrait enfin ramener les astronautes sur la Lune et au-delà, dit Wanjek. Dans Spacefarers, il explore comment cette course à l’espace du 21e siècle pourrait se jouer.

S’appuyant sur la science et l’histoire de l’exploration spatiale,

Wanjek peint des scènes de l’activité humaine future à travers le système solaire. “UNE

voyage de deux semaines sur la lune [would] être un peu comme un safari africain était de 150 ans

il y a », écrit-il. “Au départ pour les riches, avec une pointe de danger, et

certainement pas pour les enfants, du moins pas au début. » Sur Mars, trop loin pour

escapade d’un week-end, des colonies autosuffisantes pourraient servir d’arrêt entre

Terre et astéroïdes exploitables et comme frontière du système solaire externe.

Wanjek prévoit une présence humaine permanente sur Mars dans les années 2050 et des visites à

Les lunes de Jupiter d’ici 2100.

Wanjek tempère ces idées lointaines par des discussions franches

sur les dangers du voyage dans l’espace. Il y a des inquiétudes souvent citées, comme le fait

que, comme le dit Wanjek, «vivre en microgravité est nul». L’apesanteur s’affaiblit

les os et les muscles, et Wanjek n’est pas convaincu que l’espace international

Le régime et le régime d’exercice de la station sont suffisants pour garder les astronautes en forme pendant longtemps

transporter vers une autre planète. Ensuite, il y a des préoccupations moins évidentes, comme la façon dont un Mars

une colonie cultivant des cultures sensibles à la lumière sous terre est censée réapprovisionner les LED

ampoules.

Les expériences des années 90 fournissent une illustration humiliante de

comment les missions spatiales pourraient mal tourner. À l’intérieur d’un prototype de colonie de Mars surnommé

Biosphère 2 en Arizona, les insectes se sont multipliés, les récoltes ont échoué et les membres d’équipage se sont séparés

en factions. Après la catastrophe qui a été la première mission de deux ans, une deuxième

en 1994 n’a duré que six mois avant de se dissoudre en «vandalisme, faute

la langue, les poursuites judiciaires, le fait de pointer du doigt, de faire honte », écrit Wanjek. “Tu sais,

genre typique de colonisation de Mars. “

Bien qu’il ait dépensé une grande partie des Spacefarers à percer des trous dans les projets de voyage dans l’espace, Wanjek est optimiste quant au fait que les humains devront éventuellement spécifier un corps du système solaire sur les adresses postales. “Vous ne pouvez pas lancer d’humains sur Mars avec un réservoir d’espoir”, écrit-il, mais les humains n’ont jamais été aussi près de se lancer dans un voyage au-delà de la lune.

