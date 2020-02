Spectacle de Mon Laferte à Viña del Mar: activisme, cris contre la police chilienne et discours émotionnel

Avant d’arriver à la troisième chanson de la nuit, le public a déjà crié “Seagull, Seagull!”. Et ce n’est pas surprenant, car Mon Laferte a joué à la maison, Viña del Mar, dont la fête populaire a été présentée ce lundi avec un récital plein d’activisme fort pour la crise sociale au Chili.

Avec une énorme ovation des gens de sa ville natale, le gagnant de deux Latin Grammy, 36 ans et avec six albums sur le marché qui combinent la pop et le rock avec d’autres styles tels que le boléro, la cumbia et le ska, a commencé son spectacle au rythme de “Torment”, chanson dans laquelle Il commençait déjà à sentir que l’émotion serait le protagoniste de la nuit.

«Mon bon amour… si tu ne veux pas revenir, pourquoi me cherches-tu encore?», Dit une de ses chansons les plus connues, la seconde de la nuit, que dans certains des fragments le public – connu comme le« monstre »pour son pouvoir d’exalter ou de mouler des artistes – est venu chanter seul et sans musique.

«Mouette, mouette! », A commencé à chanter les tribunes, un acte qui a été répété à maintes reprises tout au long du concert. Enfin, l’évidence s’est confirmée: l’illustre Viñamariña a obtenu des mouettes d’argent et d’or – comme il l’avait déjà fait lors de sa première présentation au festival, en 2017 – mais pas celle de platine, bien qu’ils l’aient également demandé pour elle.

Les deux statuettes, la compositrice a annoncé qu’elle les donnerait à une fondation. En les recevant des présentateurs du festival, María Luisa Godoy et Martín Cárcamo, la chanteuse, excités, ont choisi de ne rien dire. Plus tard Oui.

«Comme un symbole que le Chili est dans une période très spéciale et difficile, de manière significative, je vais livrer ma mouette. Je ne voulais pas venir célébrer un festival. Je vais le donner à quelqu’un qui a besoin (…) L’amour m’a déjà pris. Ce n’est pas du tout une infraction. », a déclaré l’un des visages les plus critiques du gouvernement de Sebastián Piñera.

UN DISCOURS DANS LES MÉDIAS

La “cumbiecita” “Purr” servait à rapprocher le public des premières rangées de l’amphithéâtre de la Quinta Vergara, siège du festival, qui accompagnait ses mains au rythme de “rhum, rhum, rhum, ronronnement” au dessus

Après les danses andines de “Où est-il allé?” sixième chanson de la nuit, Laferte a prononcé un long discours, après le week-end dernier, des carabiniers (police militarisée) ont demandé à être convoqués pour témoigner en déclarant en 2019 que la police et l’armée avaient provoqué des incendies lors des manifestations qui depuis octobre revendiquent l’inégalité sociale.

«Au début, je pensais que c’était une blague. Puis j’ai réalisé que non. De cette époque jusqu’à aujourd’hui, j’ai eu très peur. Est-ce un crime d’exprimer une opinion? »Il a avoué à un public qu’avant et après le récital, il criait des accusations sévères contre Piñera.

Laferte a ajouté que sa famille, ses amis et son équipe de travail ont insisté pour qu’il n’aille pas au festival, considérant qu’un événement comme celui-ci ne devrait pas avoir lieu à ce moment, mais a reconnu qu’il avait fini par se sentir “super courageux” et a décidé d’agir et de préparer un discours.

“Il est si difficile de se taire quand vous l’avez vécu sur votre propre chair … Tout le monde ne sait pas ce que c’est vraiment de mourir de faim”, a-t-il dit, pour dire qu’en raison de sa situation familiale, il a dû commencer à travailler très jeune.

“Ce que je voulais vraiment dire, c’est que tout ce que je peux faire, c’est chanter” remarqua.

“Vous n’êtes pas seul, vous n’êtes pas seul!”, A répondu le public, qui a vibré avec le spectacle du chanteur, qui a également pris une pancarte sur la scène qui disait “résister dans la rue”. Il a également fait chanter le public “Celui qui ne saute pas est paco”, a crié des manifestants contre la police.

SI VOUS DEVEZ PRENDRE UNE PRISON, PRENEZ-MOI UNE PRISON!

Après leur message, ils sont montés sur scène une multitude «d’amis chanteurs» du militant, qui l’a accompagnée pour interpréter deux chansons traditionnelles.

Puis est venu l’énergique “El mambo”, qui a chanté et dansé d’une voix pleine et puissante avec une belle jupe en tulle et “Amárrame”, qui a précédé son populaire “Plata Ta Tá”, une sorte de reggaeton dans lequel il critique des aspects tels que la répression policière et le pouvoir des classes riches devant les plus humbles.

“Si vous devez me prendre en proie pour avoir dit ce que je pense, prenez-moi en proie!”, Je crie presque à la fin du concert, qui s’est terminé avec une partie du public insistant pour la livraison d’une mouette platine qui n’est jamais arrivée.

(Par Rodrigo García, EFE)