Spies, Asperger, clins d’œil aux personnages d’autres romans et défis: ce qui a laissé la première de Separadas

Des situations maladroites et amusantes, des rencontres et des désaccords, des combats et des câlins, des clins d’œil aux personnages d’autres romans, la présentation de Séparé, la nouvelle bande Polka avec Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi et Julieta Nair Calvo, Il a laissé plusieurs questions sur l’histoire, dont beaucoup seront révélées dans les prochains chapitres.

Lundi était la présentation des personnages et beaucoup d’entre eux promettent de donner du tissu à couper, pour ses nuances et sa complexité. Comment est celui de Gimena Accardi, qui joue Cher. “Ils me disent que je n’ai pas de filtre mais je ne sais pas ce qu’ils signifient … ne me manquez pas … dans quelques jours nous nous verrons … je sens déjà que je les aime beaucoup”, annonce-t-il sur le compte Instagram de Separadas. Son rôle est celui de la sœur cadette de Inés (Julieta Nair Calvo), dont le diagnostic est proche du syndrome de Asperger.

Dans les quelques minutes où il était à l’écran, Caro était l’un des rares à montrer le mieux toutes ses émotions: Il s’est mis en colère, est devenu désillusionné et est devenu triste, même s’il était plein d’espoir, il “est tombé amoureux” et a été surpris par “sa capacité à mémoriser des données”, tel que défini par sa sœur. Son personnage promet d’être l’un des plus riches de la bande, ce qui représente sûrement un grand défi d’acteur pour l’épouse de Nicolás Vázquez.

Cependant, d’autres acteurs (du moins dans le premier chapitre) se sont mis dans la peau de personnages très similaires à ceux qui ont interprété dans d’autres romans. Comme ce fut le cas avec Marcela Kloosterboer, Luján, dont le rôle fait immédiatement référence à son rôle à Las Estrellas, où il incarne Lucia: à la fois jeune, célibataire, performant dans son travail, dur et voulant laisser les enjeux qui les affectent autour de l’expression de “je n’ai pas le temps”.

Après 17 ans chez Telefe, Sebastián Estevanez a changé de station être l’une des nouvelles figures d’El Trece. L’acteur joue Miguel, un plombier qui déménage chez un ami pour faire des réparations dans le bâtiment et rencontre Clara (Monica Antonópulos). Drôle, spontané et toujours souriant, Miguel est sympathique et serviable, tout comme Marcos dans Doux amour.

Au milieu des histoires personnelles des sept protagonistes, un policier promet d’apporter d’autres condiments à l’histoire, ce qui différencierait cette fiction des autres dont les femmes sont les figures, comme Guapas ou Las Estrellas. On sait qu’ils trouveront le corps de Faust (Marco Antonio Caponi), Le mari de Clara, et qu’ils sont les suspects du meurtre, bien que les circonstances soient encore inconnues.

Pour enquêter (on ne sait pas encore exactement quoi ni à qui), Deux agents secrets s’infiltrent dans le bloc dans lequel l’histoire se déroule. Diego (Mariano Martínez) est présenté comme un architecte, bien qu’en réalité ce ne soit pas le cas et Victorio D’Alessandro est Nicolás, apparemment le serveur de la brasserie, bien qu’il cache aussi quelque chose.

Au milieu de tant de nouveaux personnages et noms, Victoria, jouée par Laura Azcurra, qui est l’épouse de Diego. Bien que ce ne soit pas l’intention des écrivains, les nostalgiques ne peuvent s’empêcher de penser au couple que les acteurs ont formé il y a 21 ans, tout en faisant leurs premiers pas au milieu, en Champions de la vie, lorsque Camila et Valentín ont dépassé 25 points d’évaluation. À leur tour, dans la fiction, ils sont les parents de Mica, incarnés par Olivia Martínez, la fille du cœur de l’histoire.

En plus d’enquêter, le personnage de Martínez aura du temps pour l’amour et gardera une histoire avec la police chargée de garder l’écurie, Romina (Agustina Cherri), qui ne sait pas encore grand-chose, mais vous pouvez voir qu’elle a une relation conflictuelle avec son petit ami. À ce stade, les auteurs seront mis au défi d’aborder la question de la violence de genre.

À ses débuts, La bande en moyenne 10,5 points de notation. Dans son deuxième chapitre, il est déjà passé à 11,3, une marque qui promet de continuer à augmenter à mesure que l’histoire progresse et que les personnages deviennent plus forts.

Martina (Celeste Cid), Luján (Marcela Kloosterboer), Clara (Mónica Antonópulos), Paula (Julieta Zylberberg), Romina (Agustina Cherri), Inés (Julieta Nair Calvo) et Carolina (Gimena Accardi) Ils se sont déjà rencontrés après avoir été arnaqués par Faust. Ils sont dans des chemins opposés, mais ils promettent de régler les différends afin de sortir du mauvais moment, ce qui sera un défi non seulement pour les personnages, mais pour les scénaristes, qui doivent réinventer chacun d’eux après la tempête.