Spirale de violence à Puebla: violence et fémicides tachent l’État rouge

Puebla, autrefois une ville calme, fait face à une crise de violence qui a conduit sa population à celui qui se sent le plus en danger au Mexique, Selon les données officielles de l’Enquête nationale sur la sécurité publique urbaine (ENSU).

Cette ville d’environ 1,6 million d’habitants est venue occuper la première position des municipalités dangereuses du Mexique, devant les autres beaucoup plus violents, ou mieux connu pour cela, comme Ecatepec de Morelos ou Tapachula. Selon les experts, la perception de l’insécurité dans la ville – et dans la région en général a augmenté au cours des cinq dernières années.

En janvier, il y a eu 116 homicides et le procureur, Gilberto Higuera Bernal, a averti que l’Etat était plongé dans une “crise de violence”. Le vol était le crime le plus courant.

Selon Higuera, le violence familiale, blessures et menaces ils l’emportaient sur le reste des crimes, selon les chiffres, “démontrer très clairement l’utilisation de la violence”

Au cours de la première semaine de janvier 2020, 17 meurtres ont eu lieu en moins de 48 heures. Le 2 février, ils ont signalé neuf morts violentes. Le lendemain, huit autres se sont produits. Les décès comprennent exécutions, devinettes et détachements.

Puebla est l’un des États avec le plus grand nombre de Fémicide En janvier dernier, il se classait au deuxième rang national et 2019 a été la période la plus violente pour la population: 58 cas enregistrés. Rien qu’en novembre, les records de 2015, 2016, 2017 et 2018 avaient déjà été dépassés.

Los Zetas, le cartel de nouvelle génération de Jalisco, la famille Michoacan et Les templiers ils contrôlent des municipalités entières et contrôlent trafic de drogue, le vol d’hydrocarburesle vol de fretle enlèvement et la extorsion

Vol de voiture, d’autre part, il a augmenté de 1000% au cours des quatre dernières années.

Le 23 février, les corps d’une femme et de trois jeunes hommes ont été retrouvés sur un chemin de terre à Santa Ana Xalmimilulco. L’un des corps appartenait à un chauffeur Uber. Les trois autres provenaient d’étudiants en médecine qui n’avaient pas dépassé 25 ans. Deux des étudiants universitaires, dont une femme, étaient colombiens et se trouvaient à l’échangeur de Puebla. L’autre était originaire de Veracruz.

Ils avaient assisté à l’invitation d’un ami au carnaval de Huejotzingo. À 22h15, ils ont demandé un Uber. Une vidéo a montré le moment où ils l’ont approché. Ils n’ont plus répondu aux appels.

Quand ils ont trouvé les corps, ils ont découvert que tout le monde avait été torturé, mais surtout celui de la fille.

Le motif du meurtre pourrait être le vol du véhicule par une bande opérant dans la région, a déclaré David Méndez Márquez, chef du ministère de l’Intérieur.