Squid modifie son matériel génétique dans un endroit unique et étrange

Squid peut modifier leur

l’information génétique dans un endroit auquel les scientifiques ne s’attendaient pas.

Le calmar côtier à nageoires longues (Doryteuthis pealeii) est le premier

les animaux qui peuvent modifier des chaînes d’ARN à l’extérieur du noyau d’une cellule nerveuse. Celles-ci

courriers génétiques, appelés ARN messager, ou ARNm, portent les plans d’une cellule pour

la construction de protéines.

Toutes les créatures apportent des modifications

à l’ARN –

y compris d’autres types en plus de l’ARNm – et le faire avec parcimonie, sur la base limitée

études sur les mammifères et les mouches des fruits.

Ces changements ont généralement lieu à l’intérieur du noyau et sont ensuite exportés vers

le reste de la cellule.

La capacité des calmars à effectuer des modifications génétiques dans

cytoplasme, le gelée

matériel qui constitue une grande partie d’une cellule, peut laisser les animaux

ARNm à la volée. Cette compétence pourrait aider les calmars à produire des protéines adaptées à la

besoins et affiner les processus cellulaires cruciaux, les chercheurs

rapport du 23 mars dans Nucleic Acids Research.

Savoir comment les calmars apportent les modifications dans les cellules nerveuses pourrait aider

les chercheurs détournent la technique pour développer des thérapies pour les conditions de santé

comme la douleur chronique en modifiant génétiquement les cellules qui créent des

signaux de douleur, explique Joshua Rosenthal, biologiste au Marine Biological

Laboratoire à Woods Hole, Mass. La méthode serait un peu comme l’édition d’ADN

technique CRISPR, mais pour l’ARN.

Dans la nouvelle étude, Rosenthal et ses collègues ont d’abord examiné où un

La protéine d’édition d’ARNm se trouve dans les cellules nerveuses du calmar ou les neurones. L’équipe a découvert

que la protéine, appelée ADAR2, est située à la fois dans le cytoplasme gélatineux et

noyau de neurones de calmar, une indication que la protéine pourrait modifier les ARNm dans les deux

domaines.

L’équipe a ensuite extrait le cytoplasme des axones de calmar – le mince

tige d’un neurone – “un peu comme si vous serriez du dentifrice hors du tube,”

Dit Rosenthal. ADAR2 a largement modifié un ARNm dans le cytoplasme siphonné

des axones, qui aident à envoyer des impulsions électriques le long des cellules nerveuses, la

les chercheurs ont trouvé.

Le développement d’une technique d’édition d’ARN similaire à CRISPR pourrait venir

avec des avantages clés. Tandis que

Les modifications générées par CRISPR dans l’ADN sont permanentes, l’ARN est transitoire,

et l’information génétique modifiée disparaîtrait lorsque l’ARN est décomposé en

la cellule (SN: 25/10/17).

“Il y a beaucoup d’avantages à essayer de manipuler la génétique

informations dans l’ARN », dit Rosenthal. “Si vous faites une erreur, ce n’est pas si vrai

dangereux. Si vous faites des erreurs dans l’ADN, vous êtes coincé avec ça. ”