Squishy Cephalopod était presque le déjeuner d’un ptérosaure

Les grands reptiles des âges passés sont souvent représentés comme les dirigeants de leur monde. Ils prospéraient sur terre, remplissaient les mers et montaient en flèche, confiants dans leur domination pendant plus de 100 millions d’années. Nous ne parlons pas souvent quand ils ont foiré.

Le céphalopode fossile est magnifique en soi. C’est un Plesioteuthis subovata – un ancien parent de calmar qui ressemble à une seiche allongée – conservé avec les tissus mous intacts, le contour d’un animal qui a vécu et est mort dans le Jurassique. Mais ce qui rend ce fossile très spécial, écrivent le paléontologue René Hoffman et ses collègues, c’est une dent trouvée enfouie dans le fossile. Une créature a essayé et échoué de manger cet invertébré visqueux pour le déjeuner. Le coupable le plus probable est le ptérosaure Rhamphorhynchus muensteri – la dent correspond à des fossiles plus complets de ce dépliant jurassique.

La prudence est toujours nécessaire dans ces cas. Ce n’est pas parce que deux organismes – ou parties de deux organismes – sont enterrés ensemble qu’ils n’interagissent pas dans la vie. Dans un cas similaire, une dent de requin trouvée avec un fossile de Pteranodon peut ou non indiquer que le requin s’est nourri du reptile. C’est actuellement impossible à dire. Mais, avec le Plesioteuthis, la préservation délicate des parties molles des invertébrés enregistre également des preuves que la dent de ptérosaure n’a pas trouvé sa tache par hasard.

En regardant le fossile sous la lumière ultraviolette, Hoffman et ses co-auteurs ont découvert que la dent du ptérosaure était en fait incrustée dans le tissu du céphalopode. La dent ne repose pas seulement sur le Plesioteuthis, mais elle est coincée et cassée.

Nous ne pouvons pas revenir en arrière pour voir exactement ce qui s’est passé, mais, selon les chercheurs, il est possible de décrire la scène. Rhamphorhynchus pouvait voler et marcher, mais n’était pas vraiment un nageur. Le reptile volant doit avoir tenté de piquer le Plesioteuthis à la surface de l’eau ou près de celle-ci. Mais quelque chose s’est mal passé. Peut-être que le ptérosaure n’a pas bien chronométré sa morsure. Peut-être que le céphalopode a lutté. Ou un autre ptérosaure aurait pu essayer d’obtenir un déjeuner gratuit et secouer la proie des premières mâchoires du ptérosaure. Indépendamment de ce que nous envisageons, la dent du ptérosaure s’est cassée et le Plesioteuthis est retombé dans l’eau. Il n’est pas clair si le céphalopode a survécu un certain temps ou est bientôt mort, coulant au fond appauvri en oxygène où il a été conservé.

Plesioteuthis peut être ajouté au menu des ptérosaures à croissance lente. Et pas seulement ça. D’autres fossiles de Rhamphorhynchus indiquent que ces reptiles accrochés ont parfois eu du mal avec les fruits de mer – certains fossiles du ptérosaure sont entrelacés avec le poisson Aspidorhynchus. Prendre clairement le déjeuner dans le Jurassique supérieur n’était pas une tâche simple. Vous pourriez perdre votre déjeuner si vous ne devenez pas quelqu’un d’autre.

