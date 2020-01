«Stands de vélo» avec fruits, glaces, boissons, snacks et nourriture: la ville de Buenos Aires aura une nouvelle foire itinérante

Cet été, les résidents de la ville de Buenos Aires pourront profiter d’une nouvelle foire itinérante d’approvisionnement de quartier (FIAB) qui aura pour thème principal le vélo.

À partir de ce vendredi, une nouvelle foire sera lancée qui consistera en quatre «stands de vélo» dirigés par 10 commerçants, qui seront divisés en équipes et tourneront à travers les 15 municipalités de Buenos Aires.

La nouvelle initiative du Ministère de l’Espace Public et de l’Hygiène Urbaine rejoint d’autres foires de grand appel comme Connaître la Terre, Vegan, BA Market et Organic Fair.

Les “supports à vélos”, qui ont un toit à protéger, ils sont constitués d’un vélo à trois roues (le plus grand à l’arrière et les deux plus petits à l’avant), qui au milieu ont un tiroir où les produits à transporter sont stockés. Et le haut de ce tiroir fonctionne comme le comptoir au moment de la vente.

La particularité du «Bike Fair» est que les commerçants ce sont de jeunes étudiants sélectionnés par l’organisation sociale “Maravilla», Qui propose des cours de formation ouverts dans le Barrio 31 et Rodrigo Bueno et enseigne aux participants sur la« manipulation des aliments »,« compétences de vente »et« système de paiement ».

De plus, l’organisation est celle qui fournit les vélos où les jeunes feront leurs ventes. L’objectif du programme est d’assurer aux participants un revenu économique leur permettant de terminer leurs études secondaires et de faciliter leur entrée dans le monde du travail.

Les produits proposés sont: fruits frais ou salades de fruits; boissons, jus et crème glacée; Noix et collations saines et nourriture végétarienne / végétalienne. Il peut être payé en espèces, avec posnet, via Mercado Pago, et avec la carte de citoyenneté Porteña.

Les voisins peuvent consulter dans l’application gratuite “BA Fairs” les produits mis à jour avec leurs valeurs et les lieux et horaires de chaque salon. Les prix des produits et des «sacs de produits» avec des aliments de fruits et légumes, ferme et marché aux poissons ils se souviennent tous les 15 jours.

«Nous continuons de donner la priorité à la croissance des salons de la ville qui sont déjà installés dans chaque quartier. Avec l’incorporation de ce nouveau type de salon du vélo en plus de fournir des produits de qualité et un bon prix, nous cherchons à rendre les positions plus durables pour continuer à prendre soin de l’environnement. Environ 800 voisins assistent à chaque FIAB qui y participent avec leurs écobags et changuitos », a déclaré la ministre de l’Espace public et de l’Hygiène urbaine, Clara Muzzio.

La foire se déroulera du lundi au vendredi de 9 h à 19 h dans différentes parties de la ville:

Lundi: sur la place des Héros de Malvinas (Défense et Alsina)

Mardi: sur la place Roberto Arlt (Av. Rivadavia et Esmeralda)

Mercredi: sur la Plaza San Nicolás (Av. Corrientes entre Reconquista et San Martín)

Jeudi: à Av. Santa Fe entre Esmeralda et Maipú

Vendredi: à Av. Leandro Alem entre Lavalle et Tucumán