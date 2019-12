"Star Wars: la montée de Skywalker", parmi les options les plus importantes à voir au cinéma

Sexe: Drame. adresse: Maximiliano González. Évaluation: convient depuis plus de 13 ans. La durée: 82 minutes. Synopsis: le dernier long métrage de la trilogie, qui a commencé avec les films "La soledad" et "La Guayaba", où le fil conducteur est le problème social des femmes dans la province de Misiones, dans le nord de l'Argentine. María et Daniel ont plus de 40 ans, sont mariés depuis 8 ans et n'ont pas pu réaliser leur rêve d'être parents. Ils ont achevé les procédures d'adoption et se sont rendus dans une ville du nord de l'Argentine pour poursuivre le processus. À leur arrivée, le travailleur social les accompagne pour commencer la période de liaison, mais lors de cette réunion, comme prévu et souhaité, les choses ne se passent pas comme ils l'ont rêvé. L'assistante suggère au couple d'attendre dans un hôtel et de continuer le matin. Pendant cette longue nuit, María et Daniel partagent leurs doutes, leurs peurs et leurs illusions. Pendant ce temps, dans la ville, sous une pluie incessante, tout le monde se prépare pour une évacuation imminente.