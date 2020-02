“Star Wars” prépare une cassette sans préciser si ce sera pour les cinémas ou pour Disney + | Culture et divertissement

“Star Wars” continue de méditer sur la direction à suivre après la clôture de sa troisième trilogie en décembre et ce vendredi, le portail Deadline a déclaré que la saga galactique préparait un nouveau film qui pourrait sortir en salles ou directement sur la plateforme numérique Disney +.

Le réalisateur J.D. Dillard, qui a signé les films “Game of Hands” (2016) et “Sweetheart” (2019), et le scénariste Matt Owens, qui a travaillé sur des séries telles que “Agents of S.H.I.E.L.D.” ou “Luke Cage”, sont les deux cerveaux principaux de ce nouveau projet “Star Wars”.