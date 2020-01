StarLink: Un spectacle étonnant dans le ciel nocturne, le cauchemar des astronomes | L’avenir

Que penseriez-vous si les étoiles que vous voyez dans le ciel se déplaçaient en ligne sous vos yeux? Il a passé lundi à La Palma, s’est produit deux fois de plus l’année dernière dans d’autres parties du monde et représente un cauchemar pour les astronomes: ce sont les premiers satellites du réseau Space X StarLink.

Il n’était même pas 19h30, crépuscule et Antonio González et son ami José Antonio Fernández, deux passionnés d’astronomie, étaient montés au Llano de las Brujas, dans la commune d’El Paso, pour regarder le spectacle que d’autres avaient déjà décrit dans différentes parties du monde chaque fois que Space X lance ses satellites.

L’homme d’affaires Elon Musk a proposé de déployer au cours des prochaines années un réseau privé de centaines de satellites sur une orbite relativement basse garantissant la connexion Internet haut débit partout du monde. Où que vous soyez, dans l’Himalaya, au milieu du Sahara, en Amazonie ou dans l’océan.

Il y a déjà 200 satellites

À l’heure actuelle, votre entreprise Space X a lancé près de 200 de ces satellites, en trois vagues, la première en mai 2019, la deuxième en décembre et la troisième il y a seulement quelques jours, le 7 janvier. Et ses plans sont de lancer quelques milliers de ces petits satellites, une «constellation» de 500 kilomètres de haut.

González et Fernández ont été témoins à La Palma du déploiement des 60 satellites de la troisième vague du réseau SmartLink, alors qu’ils étaient encore sur une orbite très basse (300 kilomètres) et à un moment (le coucher du soleil) dans lequel leurs panneaux solaires ils réfléchissent la lumière du soleil à pleine puissance. “Ils brillent aussi brillants que l’étoile la plus brillante du ciel”, explique Antonio González.

Ce fan d’astronomie a enregistré une vidéo spectaculaire cette nuit-là au Llano de las Brujas. Soudain, quelques étoiles deviennent plus brillantes que les autres, commencent à se déplacer en rangées et traversent le ciel, laissant tout le monde la bouche ouverte.

La vidéo a été enregistrée avec un appareil photo normal, pas avec un télescope (en fait, sous le ciel, vous pouvez voir les pins de cette région de La Palma), et ce n’est pas un “timelapse” de milliers d’images enchaînées en exposition d’heures et d’heures . C’est une image en temps réel.

“Quel barbare! Une chose est de le dire et une autre de le voir!”, Dit Antonio González.

L’auteur de ces images a dit à Efe que lui et son ami étaient absolument “excités” à l’époque, car le spectacle est “incroyable”. Il est corroboré par Daniel López, l’un des astrophotographes les plus prestigieux d’Europe, qui collabore à La Palma et à Tenerife avec l’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

“La guerre des galaxies”

«C’est comme« Star Wars », explique Daniel López, qui a assisté à la même séquence nocturne en direct de décembre à Lanzarote, avec la deuxième vague de StarLink. Il ne portait pas de téléobjectif à l’époque, il l’a vu à l’œil nu.

Et puis, en examinant le “timelapse” publié dans le blog elcielodecanarias.com, a constaté que plusieurs satellites Space X s’étaient glissés dans leurs vidéos. Dans leur cas, étant des séquences accélérées, les Starlink apparaissent dans le ciel comme des coups de canon laser. C’est pourquoi López a recours à la comparaison “Star Wars”.

Ces deux astrophotographes ont raconté la même expérience à Efe: après la première réaction de surprise, voire d’émotion, vient l’inquiétude.

Un problème pour les astronomes

“Vous obtenez le downer quand vous pensez comment cela va se passer lorsque la société Elon Musk continuera à déployer son réseau et ensuite sa concurrence. Je me consacre à l’astrotourisme, comme cela continue, voyons dans le ciel des satellites, pas des étoiles “, explique Antonio González, qui organise des itinéraires de nuit avec skies-lapalma.es.

Daniel López est d’accord: “Cela peut être la ruine des images que je prends et je ne vous le dis pas pour les astronomes professionnels.”

Par votre collaboration avec l’IAC, vous savez que les astronomes du monde entier se sont plaints, inquiet, à l’Espace X, car ils craignent sérieusement qu’il ne gâche les observations de l’espace depuis la Terre. “Je ne veux même pas imaginer ce que le ciel va devenir lorsque vous viserez avec le télescope et ne verrez que les stries se déplacer”, dit-il. EFEfuturo