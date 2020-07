Station Casinos et président de Red Rock Resorts décèdent dans un accident de bateau le 4 juillet

Voici les panneaux YESCO Sign Company conçus et construits à Las Vegas.

Station Casinos, qui possède 20 propriétés de jeu dans le sud du Nevada, a annoncé que Richard J. Haskins – président de Red Rock Resorts Inc. et Station Casinos – est décédé samedi 4 juillet dans un accident de bateau lors de vacances au Michigan.

La société a publié un communiqué indiquant que le conseil d’administration prévoit de faire de nouvelles annonces concernant son plan de succession dans les prochains jours.

Frank Fertitta III, PDG et président du conseil d’administration de Red Rock Resorts, a publié la déclaration suivante:

«Les mots ne peuvent pas exprimer ce que Rich a signifié pour la société et pour moi au cours des 25 années qu’il a passées avec Station Casinos. Il était un conseiller de confiance, un brillant stratège, une main ferme dans les bons moments et dans les mauvais et le plus important – un ami à tous. Il est très difficile d’imaginer que Station Casinos soit l’entreprise qu’elle est aujourd’hui sans Rich. Il manquera beaucoup à tous ceux qui le connaissaient. Nos pensées et nos prières accompagnent ses enfants, sa famille et ses proches. «

Exploitant de 20 propriétés dans le sud du Nevada, Station Casinos est surtout connu pour son Palms Resort près du Strip, Red Rock Resort près du centre-ville de Summerlin et Green Valley Ranch à Henderson.

Cet article a été initialement publié dans le Reno Gazette Journal: Richard Haskins est décédé dans un accident de bateau, selon Station Casinos