Station-service: nous avons perdu 90% des ventes mais je reste optimiste | Couverture

Francisco Fenollosa, propriétaire d’une station-service familiale à Museros (Valence), a perdu entre 85 et 95% de ses revenus en raison des mesures exceptionnelles prises contre le coronavirus, mais il ne perd pas son optimisme et espère surmonter la situation sans avoir à fermer ou licencier des employés.

Fenollosa travaille dans l’entreprise depuis plus de 40 ans, une station-service familiale – “unique en son genre”, a-t-il précisé dans une interview téléphonique avec EFE- qui a été fondée par son grand-père en 1930, et qui emploie actuellement quatre personnes, en plus donnez-le lui et son fils.

Cela a été “le premier coup dur” qu’il a subi de sa vie en tant que propriétaire de cette station-service, qui dispose également d’un lave-auto (désormais fermé pour des raisons de sécurité) et d’un petit magasin, le tout sur une route principale. cette ville dans la zone métropolitaine de Valence.

Il se souvient que son grand-père et son père ont traversé la guerre civile et l’après-guerre, avec un rationnement du carburant, et la station-service a subsisté: “Elle n’a jamais fermé”, affirme-t-il avoir confiance pour pouvoir faire de même dans cette crise. “Je veux être optimiste”, dit-il.

Mais non seulement il ne prévoit pas de fermer l’entreprise, mais il n’a pas non plus l’intention de licencier l’un de ses quatre travailleurs, dont il a modifié l’horaire car pour le moment il n’y a pratiquement pas de travail, mais il conserve leur salaire.

Pour le moment, il peut se le permettre, car il a le coussin familial d’avoir une femme et une fille de fonctionnaire, mais il avertit que de nombreux autres petits entrepreneurs, comme lui, ne pourront pas supporter cette crise, et lui-même réévaluera la situation avec vos conseillers en quelques jours.

Selon EFE, les ventes de carburant, le seul service qu’il propose actuellement, ont chuté de 85 à 95%. Le dimanche 22 mars, par exemple, seuls 22 véhicules se sont arrêtés pour faire le plein en 15 heures, alors que dans des conditions normales 300 à 400 véhicules passeraient par cette petite station (pour faire le plein d’essence ou laver la voiture).

Il regrette que l’aide du gouvernement pour faire face à cette situation ne s’adresse qu’à ceux qui ferment leur entreprise ou à ceux qui exécutent des dossiers de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE), mais pas à ceux qui, comme lui, cherchent à maintenir des emplois et des salaires .

“Soit je fais une ERTE, soit je ferme, soit je dépense de ma poche.” Ce sont, à son avis, les alternatives qu’il a, puisque les revenus de l’entreprise, en ce moment, ne permettent de couvrir aucune dépense, pas même celle du personnel. “Avec 300 ou 500 litres par jour, vous ne payez rien”, regrette-t-il.

De toute façon, il dit qu’il ne peut pas se plaindre. “Mon grand-père a passé des années comme ça et nous sommes allés de l’avant”, se souvient-il, notant que c’est ce qu’il veut, qu’il veut être optimiste et qu’il espère surmonter cette situation.

Carla Aliño