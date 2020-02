Station spatiale à Neuquén: le gouvernement a ratifié la poursuite de l’accord controversé avec la Chine

Dans sa stratégie géopolitique de maintien d’un équilibre diplomatique entre Washington et Pékin, Le gouvernement d’Alberto Fernández a décidé de ratifier et d’approfondir l’accord signé avec la Chine pour le développement de la station spatiale de Neuquén qui gère une agence d’État sous l’armée populaire de Chine, dont les activités ont été contestées par l’Union européenne et les États-Unis.

Le ministre des sciences et de la technologieRoberto Salvarezza, confirmé à Infobae que “l’accord signé entre l’Argentine et la Chine en 2014, et approuvé par le Congrès en 2015, reste en vigueur”.

Pas seulement ça. Le ministre qui a sous son orbite la Commission nationale des activités spatiales (CONAE) a expliqué qu ‘«aucun changement dans le programme n’est prévu par rapport à l’année dernière puisque les activités ont poursuivi leur cours selon la façon dont elles ont été planifiées et conformément à avec les accords signés entre les deux pays pour la Station ».

De cette façon, le ministère des Sciences et de la Technologie a ratifié l’accord signé entre l’Argentine et la Chine qui envisage l’exploitation presque exclusive d’une antenne de «lunar sighting» (90% du temps d’exploitation quotidien), une exonération fiscale pendant 50 ans et la livraison de 200 hectares dans la ville de Neuquén, Bajada del Agrio, où l’agence China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) opère, qui dépend de l’armée populaire chinoise.

C’est un accord qui a commencé Cristina Kirchner dans sa dernière année de mandat et qui a été durement remise en cause par les États-Unis et l’Union européenne pour l’éventuelle double utilisation de l’antenne qui monte à Neuquén. C’est que les spécialistes des pays européens et de Washington soupçonnent profondément que l’antenne de la station Neuquén pourrait intercepter des satellites ou intervenir dans d’autres pays d’Argentine sans discrimination.

Alberto Fernández a décidé de ne pas s’opposer à cet accord et de maintenir le statu quo avec la Chine sous l’approbation du vice-président. En fait, le Gobioerno prévoit d’approfondir ses liens avec l’administration de Xi Jinping. Il y a une invitation du président chinois qui est en cours d’évaluation au ministère des Affaires étrangères.

Pendant le gouvernement de Mauricio Macri L’accord signé avec la Chine a été poursuivi, bien qu’une annexe ait été ajoutée pour préciser que la station spatiale Neuquén doit être utilisée à des fins pacifiques et non militaires. L’ancien ministre des Sciences et de la Technologie, Lino Barañao, a menacé de donner plus de transparence aux activités des techniciens chinois à Bajada del Agrio et cela est inconnu dans le détail. On a évalué l’envoi d’un groupe de législateurs, de techniciens universitaires et de journalistes à la base de Neuquén pour inspecter la station en Chine, mais cette idée n’a jamais été réalisée.

Le gouvernement prévoit de poursuivre ses relations avec la Chine. En fait, Fernández a déjà nommé l’ambassadeur de carrière Luis Kreckler pour aller à Pékin et a placé comme second un proche collaborateur de Cristina Kirchner tout comme Sabino Vaca Narvaja.

Le ministère des Sciences et de la Technologie que dirige actuellement Salvarezza, en plus de ratifier l’accord controversé, a approuvé toutes les activités menées par les Chinois avec la CONAE. À proprement parler, la commission spatiale de l’Argentine n’a légalement la possibilité d’explorer sur l’antenne de Bajada del Agrio qu’une heure 40 minutes par jour. Le reste du temps est exclusivement réservé aux techniciens du CLTC de Chine.

Le ministère qui dirige Salvarezza a également ratifié avant Infobae qu’un rapport technique que la CONAE a soulevé que la base de Neuquén «vise à soutenir le programme d’exploration de la lune chinoise» et est opérationnel depuis avril 2018.

Le même rapport auquel vous avez accédé Infobae maintient que la station Neuquén est l’une des trois bases dans le monde (avec deux autres en Chine) dédiée exclusivement à fournir un soutien au sol à la mission Chang & # 39; E 4, qui est descendue sur la face cachée de la Lune .

Que le gouvernement apporte son soutien à l’installation de cette station spatiale dans notre pays «implique le bénéfice de son utilisation par notre communauté scientifique pour des projets nationaux et / ou dans le cadre de la coopération internationale, et a ouvert la voie à de nouveaux projets spatiaux auxquels L’Argentine ajoutera ».

Selon le rapport CONAE, cet avantage est orienté dans deux directions: l’utilisation pour la radioastronomie et pour la télémétrie, la télécommande et le contrôle (TT & C) des missions interplanétaires dans l’espace lointain.

Il a également été précisé que depuis le démarrage de ses opérations, la base chinoise de Neuquén «a déjà commencé à effectuer des observations radioastronomiques par des chercheurs argentins, dans le but de mettre cette technologie de pointe à la disposition de la communauté scientifique locale et de créer des capacités nationales pour son application ».

CONAE compare les activités de la station chinoise de Neuquén avec l’antenne Deep Space 3 de l’Agence spatiale européenne à Malargüe, Mendoza. Cependant, des techniciens américains et européens précisent que cette station spatiale de l’Union européenne répond à une agence civile et non à l’armée comme dans le cas de la Chine.

Selon le gouvernement de la station de Bajada del Agrio, le personnel de la CONAE est installé en permanence sur le site et le personnel de cette commission assiste périodiquement à la station. Ils ont également souligné que “la CONAE est une entité certificatrice auprès de l’AFIP pour l’acquisition et l’importation de biens et services par le CLTC, l’organisme en charge du réseau des stations terriennes en Chine, qui exploite la Station”. Et ils ont précisé que La coopération de la CONAE avec le CLTC s’effectue «exclusivement à des fins pacifiques» conformément au Traité des Nations Unies sur les principes qui devrait régir les activités des États dans l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes ( 1967), dont l’Argentine et la Chine font partie.

Le 13 décembre 2018, la CONAE a reçu la visite de la délégation chinoise présidée par le conseiller supérieur du général chinois de contrôle de lancement et de suivi, Huang Quisheng, ainsi que des représentants du Xi’an Satellite Control Center (XSCC), Beijing Aerospace Command Center (BACC) et l’Institut de Pékin des technologies de suivi et de télécommunication (BITTT).

Lors de cette réunion, les délégués chinois ont exprimé leur gratitude à la CONAE pour le soutien apporté à la gare de Neuquén. La CONAE a ensuite lancé la première «annonce d’opportunité» pour présenter propositions scientifiques pour l’utilisation de la station d’observation de l’espace lointain situé près de Bajada del Agrio.

Comme indiqué, l’initiative mettra à la disposition de la communauté scientifique nationale l’antenne de 35 mètres de diamètre et les équipements associés pour la radioastronomie, les projets de géophysique, entre autres applications au cours de la période 2019-2021. Cependant, jusqu’à présent, tout reste sous un fort secret.