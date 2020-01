Steam continue d’avoir des titres de contenu érotique dans son catalogue

Il y a quelques années, l’entreprise en charge de la plateforme Steam, Soupape, a montré son inquiétude concernant certains jeux qui figuraient dans son catalogue. Plus précisément dans le contenu Hentai, qui sont érotiques. Cependant, il semble que la société en ait fait un bluff, car elle n’a pas effectué beaucoup de manœuvres pour commencer à les retirer, car selon le rapport des médias Pcgamesn, Il existe aujourd’hui plus de 200 jeux vidéo de ce type.

Le rapport des médias PCGamesN Il a enregistré qu’il y a plus de 250 jeux qui devraient être supprimés de la plate-forme en raison de leur contenu érotique, en raison de la demande d’un groupe d’utilisateurs. Il est à noter que la plupart de ces derniers sont sur la plateforme depuis plus de deux ans, un temps proche de celui où la société a promis de les retirer de son catalogue.

Cela démontre le temps que l’entreprise a dû tenir sa promesse, qui aurait pu être rejetée par différents facteurs. Ceux-ci peuvent être la plainte des développeurs indépendants, qui peuvent avoir leurs motivations et segmenter le public pour de tels titres. Parmi ces études, Neko Works et Lupiesoft, qui créent des jeux avec un fil narratif de teinture sexuelle. Un exemple peut être Mutinyi, le titre sorti par Lupiesoft en 2017. Les développeurs défavorisés et notables ont montré leur désaccord Twitter, exprimant que les jeux occidentaux ne bénéficient pas du même traitement que ceux de l’Est.

La présence de ces jeux dans le catalogue entre en conflit avec les politiques de conduite de la plateforme, qui sont explicites et indiquent que le contenu sexuel ou violent viole les règles et les directives du service. Malgré l’existence d’un filtre générique qui aide à filtrer certains titres, il ne semble pas très bien fonctionner, car ceux-ci continuent à s’afficher de manière normale comme les autres.

Bien que le contenu érotique soit le plus marqué dans les critiques de certains groupes d’utilisateurs, il existe également d’autres types de jeux qui violent les règles du site. Ce sont ceux qui contiennent des messages politiques extrêmes ou haineux, comme ceux qui ont une symbologie. Nazi. Cette censure dépasse les jeux vidéo, car elle a également fait fuir les utilisateurs liés au sujet.

Il y a quelques semaines, Valve a éliminé plusieurs utilisateurs enregistrés liés aux messages de haine, ainsi que tout le contenu qu’ils ont créé. Ce n’était pas quelque chose qui était pour son propre compte par la société, puisque l’organisme de réglementation allemand MA HSH (Autorité des médias de Hambourg Schleswig-Holstain) C’est lui qui a exigé que cela se fasse. De l’entité, ils ont parlé de l’impact de ce message sur la communauté de la plateforme: «Steam Il est très populaire chez les enfants et les adolescents en raison des options de jeu qu’il propose. Cependant, il y a des extrémistes de droite qui utilisent également la plate-forme pour diffuser leur propagande et recruter de nouveaux adeptes. »

Ce qui s’est passé montre comment l’entreprise fondée par agit dans ce type de situation Gary Newellqui, sans l’émergence de l’entité, n’aurait peut-être pas fait de son mieux pour résoudre le problème. C’est pourquoi la non-filtration du contenu érotique n’est pas du tout inhabituelle, car elle peut être considérée comme moins dangereuse que les messages de haine.