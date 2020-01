Stefanski sera confronté à un défi en tant qu’entraîneur des Browns

CLEVELAND (AP) – Kevin Stefanski a fait une première impression favorable mardi. Il s’habilla impeccablement, il se conduisit comme un avocat soigné, qui articula correctement ses déclarations. Il a perdu sa confiance et sa passion.

Mais maintenant, il devra gagner. Et à Cleveland, c’est généralement le problème des entraîneurs.

“Je suis ravi de ce défi”, a déclaré Stefanski. “Je suis prêt pour ça.”

L’ancien co-coordinateur offensif des Vikings du Minnesota, qui a traversé la NFL par le bas, a été présenté comme le nouvel entraîneur-chef des Browns. Il est la 18e personne à occuper le poste dans l’histoire de l’équipe et la dixième depuis que Cleveland a réapparu en tant que franchise d’expansion en 1999.

Stefanski, qui était candidat pour occuper le poste dans les Browns en 2019, est également le sixième entraîneur embauché au cours des huit dernières années par les propriétaires Dee et Jimmy Haslam, dont les antécédents désastreux dans la nomination des entraîneurs et des cadres constituent la cause qui explique le mieux L’incapacité de Cleveland à gagner, ainsi que les mauvais choix dans le projet.

Peut-être ont-ils réussi cette fois.

“Nous avons passé beaucoup de temps avec Kevin”, a déclaré Jimmy Haslam. «Ses références étaient exceptionnelles. Nous nous sentons très à l’aise avec lui. Nous sommes très confiants qu’il sera notre entraîneur pendant longtemps. »

Stefanski, qui a passé une saison à la tête de l’offensive du Minnesota, hérite d’une équipe talentueuse qui n’a pas répondu aux attentes en 2019. Les Browns avaient un dossier de 6-10, au milieu d’une série de controverses et de quelques aspects positifs. .

Mais l’entraîneur a nié s’inquiéter pour le passé, y compris le roulement élevé du personnel dans le poste qu’il occupe maintenant. Il a dit qu’il se concentre sur aujourd’hui et demain.

“L’objectif est en 2020”, a-t-il déclaré. «Nous ne regardons pas en arrière, nous allons de l’avant. Et j’espère que tous nos joueurs le savent aussi. Lorsqu’ils entreront dans les installations, au cours du mois d’avril, nous continuerons et tout ce qui s’est passé dans le passé n’affecte pas notre avenir. Je fais donc simplement confiance au groupe que nous avons.

C’est le premier travail d’entraîneur que Stefanski jouera à n’importe quel niveau. Il a commencé comme assistant junior dans le Minnesota en 2006. Au sein de cette organisation, il apprenait dans divers postes qui l’ont préparé en tant que leader.

Il a travaillé sous les ordres de trois entraîneurs pendant 14 saisons avec les Vikings et, bien qu’il ait subi quelques changements, il a développé des talents qui l’ont rendu populaire auprès des joueurs et attrayant pour les Browns.

Stefanski a déclaré que les relations personnelles sont la clé du succès.

“Mon style de leadership est d’être authentique”, a-t-il expliqué. «Je serai moi-même, et je pense que cela suffit. Et je serai franc avec nos joueurs, qui peuvent me rencontrer autant que moi avec eux. Je veux diriger du point de vue des relations. Je veux qu’ils comprennent comment je suis. Je suis prêt, disposé et excité à diriger et à être en avance. Je suis également prêt et disposé à prendre du recul et à permettre au succès et à la lumière de se concentrer sur nos joueurs, comme il se doit. »