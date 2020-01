Style masculin: célébrité regarde dans l’étain d’été

Loin des costumes et des cravates, les hommes d’affaires et les politiciens se sont présentés avec des cancheros et des looks décontractés. Sur la photo, Alejandro Bulgheroni et Guillermo DietrichJeans, baskets et chemise à imprimé d’été pour Francisco CabreraClassique et sobre, l’homme d’affaires Eduardo CostantiniLe Noah Mamet canchero regarde la présentation de son vin. Sur la photo, l’ancien ambassadeur des États-Unis en Argentine pose avec Francisco Cabrera Chemise blanche, veste verte militaire, jeans et baskets pour Gabriel Martino Cristiano Rattazzi avec chemise rose et pantalon blanc La même combinaison, rose et blanche, pour Germán NeussGeorgie Neuss aussi avec chemise rose, la couleur que les entrepreneurs choisissent le plus pendant l’été 2020Cancheros et descontracturados, Tato Lanusse et Marcelo FigueirasFrancisco Cabrera et Gerard Confalonieri, amusement et cancherísimos à la fête de Giuseppe Cipriani Rosa et bleu clair pour l’homme d’affaires Santiago Soldati Chemise orange et pantalon blanc pour Darío TurovelzkyRoger Zaldivar a misé sur le pantalon coloré et il était tout de suite loin de la formalité habituelle pendant le reste de l’année, les hommes d’affaires Alejandro et Marcos Bulgheroni sont détendus dans les EastCancheros et en jeans, Giuseppe Cipriani a reçu Adrián Suar dans la super soirée qui a conduit à dans sa ferme de La Barra, Gin Tonic Total white pour Cris Tiano Rattazzi à la fête de Giuseppe CiprianiEzequiel “Pocho” Lavezzi et son style décontracté pour une soirée Esteno Joe Miranda, avec une pointe blanche et un pashmina bleu Super canchero, l’homme d’affaires Martín CabralesTotal noir pour Daniel AwadaMartín Cabrales et son style informel pour une journée CloudyFabián Paz à la fête de Giuseppe Cipriani Saco, chemise et chaussures pour Jorge TelermanWally Diamante se distingue toujours par son style moderne et chicRelaxed dans ses vacances, Gustavo BermúdezVeste en cuir, jean noir, pashmina et baskets blanches pour Roberto García MoritanToujours canchero, Jorge ” Cork “Rodriguez Camouflaged vest, la touche différente de Pablo Roemmers Roberto Funes Ugarte et son style impeccable habituel Cruz Pereyra Lucena ajoute à la tendance masculine du gilet à l’Est Le style frappant de Nahuel MuttiGianfranco Macri et un look de baby-sitter avec des pantalons de couleurL’aspect super détendu du Pocho Lavezzi à Punta Musique de Cipriani ((Mass Group) /) Giuse ppe Cipriani dans Punta Music de Cipriani, avec un look noir total et des baskets blanches ((Mass Group) /) Wally Diamond toujours bon et correct Duck Sardelli dans Punta Music de Cipriani avec son look habituel non structuré Christian Castro dans Punta Music de Ciprani, avec un look simple et confortable pour profiter de la musique électronique ((Mass Group) /) Momo Trosman et une chemise super originaleLe look plage de Martín BacliniLe style de Germán Paolosky (Carlos Chacon /) Pico Monaco et un bon look étain (Carlos Chacon /) Guillermo Andino profitez de votre repos à Punta pour oublier, pendant quelques jours, le style formel qui a l’air pendant le reste de l’année (Carlos Chacon /) Adrián Suar et Gustavo Bermúdez, shopping à l’Est Le look de Diego Latorre pour aller au tribunal voir le Amical entre River et National of Uruguay ((GM Press) /) Alors Marcelo Salas est arrivé au match entre River et National of Uruguay ((GM Press) /) Toujours impeccable, le style du président de River Rodolfo D’Onofrio ((GM Appuyez sur ) /) Baskets chomba et blanches avec un jean pour Enzo Francescoli ((GM Press) /) Guillermo Coria et un look avec le sport à la surface ((GM Press) /) Coco Sily, super détendue à l’arrivée à la cour ( (GM Press) /) Chemise à carreaux, casquette, jeans et pantoufles pour Juan Pablo Sorin ((GM Press) /) Juan Pablo Varsky sur le court ((GM Press) /) El Pollo Álvarez avec un short pour une sortie en famille Joe Miranda et une chemise à imprimé floral originale La formalité toujours impeccable de Javier Azcurra avec Susana Giménez Loin des dossiers et des tribunaux, le look décontracté de Fernando Burlando Le look beach de Pocho Lavezzi ((GM Press) /) Joaquin Furriel avec chemise blanche et short en un après-midi en plein soleil ((GM Press) /) Sebastián Estevanez, prêt pour une journée à la plage de Cesar Juricich et son style traditionnel, cette fois, dans le Six O ‘Clock Tea Toujours un panier aux couleurs neutres, Ricardo Piñeiro Pantalon rose et pantoufles blanc pour Fabián PazLe look plage de Diego Latorr eGuillermo Andino se promenant le long du rivagePico Monaco prêt à jouer le tournoi de tennis Pro Am à Las Cárcavas Jour ou nuit: Wally Diamante toujours basqueL’avocat uruguayen, Carlos Ruiz La Puente, a mis de côté les costumes et s’est amusé avec ce look décontracté en Le tournoi de tennis Pro Am Benjamín Alfonso l’a bercée avec son style (SEAN PERKINS /) Noir total pour Guido Petti (SEAN PERKINS /) Noir total également: jeans déchirés pour Gastón Soffritti ((Matías Arbotto) /) Pico Monaco avec un pull fil rose, la couleur la plus choisie par les hommes à l’été 2020 ((Matías Arbotto) /) Luca Bonomi et un regard sur le rock pur /// Photos: GM Press – Mass PR Group – Savage ((Matías Arbotto) /)

