Suárez et Sorribes seront enfin présentés en première ce mercredi | Réseaux sociaux sportifs

Les joueuses de tennis espagnoles Carla Suárez et Sara Sorribes devront attendre un jour de plus pour s’ouvrir à l’Open d’Australie après que la WTA ait décidé de reporter jusqu’à huit rencontres, dont celles prévues contre la Biélorusse Aryna Sabalenka (11) et la Russe Veronika Kudermetova, respectivement.

La prétendue raison pour laquelle la WTA a décidé d’annuler jusqu’à huit matchs programmés mardi soir était due à l’excès de réunions prévues pour la deuxième journée de l’Open d’Australie, à la suite des pluies de ce lundi, qui auraient prolongé la Derniers matchs jusque tard dans la nuit.