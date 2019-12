Successeur de Xavi, avant-gardiste international et défenseur: les objectifs de Barcelone sur le marché des laissez-passer

Barcelone a l'une des meilleures écoles de la planète et est l'une des institutions qui dépensent le plus en salaires. Cependant, l'entité catalane n'est pas conforme et va plus loin.

Ces derniers temps, le président Josep Maria Bartomeu a clairement indiqué dans diverses interviews que le club, par le biais du secrétariat technique, envisageait un renouvellement au sein de son personnel et Ils cherchent à rafraîchir l'équipement pour l'ère «post-Messi».

Selon le média catalan Sport, l'intention des responsables de la gestion du football de l'entité Barca est d'embaucher un renfort par ligne: défenseur, milieu de terrain et attaquant.

En ce qui concerne la zone des circulaires, ces dernières semaines, le secrétariat technique a commencé à présenter certains rapports, car ce domaine serait prioritaire car Ivan Rakitic et Arturo Vidal traverse sa dernière année de contrat et pourrait être vendu à court terme.

Un des points est indiqué comme "Le successeur de Xavi", footballeur qui a marqué une époque à Barcelone en remportant 25 titres en 17 saisons. Dans sa liste de médailles, 8 ligues, 3 coupes du roi, 6 super coupes d'Espagne, 4 ligue des champions, 2 super coupes européennes et 2 coupes du monde des clubs se distinguent.

Il s'agit Milieu de terrain italien de l'Inter Stefano Sensi. Du cadre catalan, ils se sont entretenus avec l'environnement des ex-Césène et Sassuolo, 24 ans, et ils espèrent pouvoir achever l'opération.

Ils recherchent depuis longtemps un successeur pour Luis Suárez, 32 ans, à Barcelone. Le profil qu'ils recherchent, a priori, est celui de un buteur avec une expérience internationale et moins de 25 ans. Les deux principales options pour ces heures sont l'Argentin Lautaro Martínez et le Néerlandais Donyell Malen.

El Toro, 22 ans, est rapidement devenu la figure principale du Neroazzurro après le départ de Mauro Icardi et est une faiblesse pour LIonel Scaloni en équipe nationale. Les Italiens l'ont évalué à 100 millions d'euros, un chiffre qui fait peur aux Espagnols. Malgré une série de blessures, le jeune Néerlandais cumule 17 buts en 25 présentations jusqu'à présent cette saison.

Le plan C semble être de renflouer l'opération Neymar, qui a l'aval des principales figures de l'escouade (notamment celle du capitaine Lionel Messi) et n'est pas à l'aise au Paris Saint Germain.

En défense, l'image n'est pas encore claire, car elle sera attendue par la progression de certains footballeurs comme l'Uruguayen Ronald Araújo (de Barcelone B) ou la récupération de Samuel Umtiti pour savoir si la position à rechercher sera le marqueur central ou du côté droit.