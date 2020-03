Suite à la dévaluation, le coût de la construction a diminué de moitié en dollars

À la fois, Le saut de change a laissé les épargnants qui étaient dollarisés avant l’imposition de restrictions de change dans une position confortable. Ponctuellement dans la semaine qui a suivi les élections primaires du 11 août, le dollar est passé de 45 à 60 pesos, plus de 30% presque immédiatement.

Pour ceux qui ont économisé en dollars et qui souhaitent construire ou rénover une maison, le moment est propice, car les coûts de construction ont progressé au rythme de l’inflation, mais plus lentement que le rythme de la dévaluation. Mesurées en dollar libre, elles ont chuté de 28% depuis août dernier, et de 51% par rapport à il y a deux ans.

Mais les contrôles n’ont pas été préjudiciables à ceux qui ont des devises dans leur poche, car les cotations alternatives, comme le dollar libre ou «bleu» et les taux de change, nous permettent de passer les dollars précieux en pesos à un taux de change compris entre 77 et 82 pesos par dollar, beaucoup plus que les près de 60 $ que les banques paient dans le segment de la vente au détail.

De plus, la fermeture partielle du marché des changes pour les épargnants laisse la construction dans une position avantageuse comme alternative pour faire place à des pesos excédentaires, dans un contexte financier de taux réels négatifs.

Avec cette référence, Au cours des sept derniers mois, le dollar a augmenté de 78%, par rapport aux coûts de construction qui ont augmenté de 30% au cours de cette période. Il en résulte un ratio en termes réels qui s’est effondré de 28% mesuré en dollars «bleus», de 800 USD le mètre carré en juillet 2019 à 578 USD en décembre dernier, selon un rapport de Rapport immobilier.

Cette équation est fondamentale si l’on tient compte du fait que dans le secteur immobilier, elle est construite en pesos, mais la vente se fait en dollars. De plus, l’opération implique la valeur du terrain, également en dollars. Cela dit, la construction immobilière offre une alternative d’investissement sûre, même si le contexte récessif, qui pénalise ce secteur pour une moindre liquidité, ne doit pas être évité, sur un marché qui présente aujourd’hui la taux d’activité plus bas depuis l’inscription.

Si la comparaison s’étend au record des coûts de construction de 1188 USD par mètre carré en février 2018, la baisse du dollar réel est de 51% d’ici deux ans.

“Après 20 mois de baisse soutenue des coûts de construction des bâtiments en dollars, Le mois de décembre a affiché la valeur la plus faible de la série en raison de la dévaluation accélérée des contrôles des changes », a révélé un rapport du cabinet de conseil spécialisé en immobilier.

Le rapport immobilier fait ce calcul sur la base du mètre carré de bâtiment dans un immeuble entre huit étages médians plus la retraite, sur un lot de 8,70 mètres devant, composé de demi-étages de deux environnements, une typologie standard dans la ville de Buenos Aires. Ce véritable modèle de travail fini a SUM et une piscine extérieure sur le toit.

Une autre base de comparaison des coûts est fournie par l’Institut national des statistiques et des recensements (Indec), qui mesure mensuellement l’évolution des prix des construction d’une «maison individuelle». Au cours des sept mois entre juillet et janvier, ce modèle – une maison avec deux chambres couvertes de 81 mètres carrés plus 16 chambres semi-couvertes – est devenu plus cher de 32,9%, environ 45 points de moins que ce que le dollar a fait.

Le rapport immobilier a souligné que «à partir du contrôle des changes, il devient très important à nouveau – comme cela s’est produit avec les« stocks »précédents – l’analyse des coûts en dollars parallèles ou non officiels, car la demande doit être payée lors d’un éventuel achat. département avec des dollars précédemment économisés ou acquis à des valeurs plus élevées, comme sur le marché secondaire, ou avec des outils alternatifs tels que «compté avec liqui» par exemple ».

Moment très négatif pour le secteur

Ces données rejoignent les baisses continues qu’a connues le secteur depuis août 2018, peu de temps après le début de la crise économique qui a commencé en mai de la même année et dont le pays ne peut toujours pas se remettre. L’activité de construction cumule 17 mois avec des résultats négatifs.

«En février, les expéditions de ciment ont enregistré le record le plus bas depuis 2010 et ont chuté de 25% en glissement annuel. Au cours des deux premiers mois, ils ont chuté de 20% d’une année sur l’autre », a déclaré l’économiste. Martin Polo, de Mills Capital Markets.

Ce chiffre est même inférieur à celui de janvier 2002, en plein effondrement du fait de la baisse de la convertibilité et du «corralito» aux dépôts, alors que l’enregistrement du Collège des Notaires de la Ville de Buenos Aires était de 1 678 opérations.

Bien que le secteur de la construction ajoute près d’un an et demi de baisses, en janvier, l’activité a légèrement progressé par rapport à décembre, puisque le Indicateur synthétique d’activité de construction (ISAC) Il a marqué une hausse mensuelle de 0,4% pour la série désaisonnalisée, tandis que la série cycle-tendance a enregistré une variation négative de 1,8% par mois.

Parallèlement, la surface à construire, autorisée par les permis de construire accordés pour l’exécution de travaux privés sur une masse salariale représentative de 60 communes, a enregistré une hausse de 7,5% en janvier par rapport à la même période de l’année précédente.