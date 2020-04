Sur la foi et la futilité: un oncologue pédiatrique médite sur la mort d’un enfant

Mes patients sont des enfants et mes patients meurent souvent. En tant que neuro-oncologue pédiatrique, ma pratique m’amène fréquemment aux lits d’enfants mourants et aux funérailles et aux services commémoratifs qui suivent. J’ai le privilège de soutenir les familles des diagnostics à guérir ou à disparaître. Au début de ma carrière, j’ai dû accepter ma foi. Les familles que je soutiens sont aux prises avec le même conflit et se retrouvent rarement près du milieu.

À peine une semaine avant que COVID-19 ne déferle sur la côte est des États-Unis, j’ai eu le privilège d’assister à la mort émouvante et étonnamment belle d’un enfant sur le sol des patients hospitalisés. Ce patient particulier a été diagnostiqué avec un gliome pontique intrinsèque diffus, ou DIPG. Tumeur maligne inopérable du tronc cérébral avec une durée de survie médiane de neuf mois à compter du diagnostic. Cette patiente avait jusqu’à présent battu les probabilités, mais à près d’un an et demi de diagnostics et de multiples thérapies expérimentales derrière elle, cela lui a finalement pris la vie. Sa famille catholique irlandaise a maintenu sa foi tout en reconnaissant la perte inévitable probable à laquelle elle serait bientôt confrontée. Comme je le fais souvent avec de tels patients, je suis resté fidèle à la science. J’avais espéré et cru que peut-être après des décennies de recherche, l’un des essais auxquels elle était inscrite pourrait enfin faire une différence dans la survie de ces patients.

Mon rôle de neuro-oncologue pédiatrique est très différent de celui de nombreux oncologues de l’ère moderne, en particulier mes collègues qui se sont concentrés sur les cancers du sang pédiatriques. La survie globale et les résultats des cancers pédiatriques se sont considérablement améliorés au cours des quatre décennies précédentes, en grande partie grâce aux collaborations nationales et même internationales dans les essais de phase tardive. Les taux de guérison des tumeurs cérébrales pédiatriques les plus malignes n’ont cependant pas bougé. Bien que cela soit dû en partie à des insuffisances de financement, il n’est pas dû à un manque d’essais. Des centaines d’essais ont tenté d’améliorer les taux de survie avec peu ou pas de succès. En tant que tel, fréquemment, mon rôle dans le traitement de ces tumeurs est d’apporter espoir, vérité et soutien indéfectible. Alors que je m’appuie sur la science pour fournir ces piliers, mes patients les trouvent souvent dans la religion.

Comme c’est presque toujours le résultat de DIPG, au final, je me suis tenu au chevet des parents, frères et sœurs et grands-parents de cette patiente pendant que nous regardions le moniteur décompter ses dernières respirations. Un prêtre a été appelé, et comme sur un mouvement d’horlogerie, le dernier battement de son cœur a été projeté sur l’écran alors qu’il terminait les derniers rites: «Que le Seigneur Jésus vous protège et vous conduise à la vie éternelle».

Nous avons pleuré ensemble. Nous nous sommes étreints. Nous nous sommes remerciés. Et la famille est partie. Je me ressaisis, complétai mes rondes de patients pour la journée et rentrai chez mes propres enfants. Au fil de la semaine, j’ai vérifié la famille et confirmé les plans funéraires. COVID-19 a explosé et les plans ont changé. Alors que nous devions à l’origine nous rassembler dans une petite chapelle catholique, nous avons plutôt été invités à participer via un lien de conférence Zoom.

J’ai participé à de nombreux services religieux, mais c’était ma première par téléconférence. Alors que la famille immédiate et les chefs religieux se rassemblaient autour du cercueil, la famille élargie, les amis, les membres de la communauté et les médecins qui s’occupaient de cette jeune fille se connectaient à leurs ordinateurs ou appareils mobiles. L’acte de deuil est toujours associé à l’étreinte, à la tenue, à la proximité – et il aide les personnes endeuillées. Il n’y aurait rien de tout cela ici. Le service était froid, isolé, stérile. La plupart des participants à l’appel Zoom avaient éteint leurs caméras; s’il faut cacher les larmes ou le manque de vêtements funéraires appropriés n’est pas clair. Mais je pouvais les imaginer chez eux, seuls, devant la lueur bleue de leurs écrans, les regardant avec incrédulité. La science avait encore une fois échoué à cette famille; il n’a pas réussi à contrôler le virus et à permettre un enterrement approprié, et il n’a pas réussi à fournir une réelle chaleur grâce à sa tentative castrée de normes sociales simulées.

Mais la famille s’est rassurée. Dans l’église. Dans la messe. Dans la Sainte-Cène. Alors que leur foi en Dieu les a soutenus malgré l’issue, ma foi en la science a souffert. Très. Dans The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, Carl Sagan a déclaré que «la science n’est pas seulement compatible avec la spiritualité; c’est une source profonde de spiritualité. » Jusqu’à présent, cela a défini ma propre foi, mais je pourrais certainement utiliser une sauvegarde pour le moment.