Sur la navigation – Scientific American

À l’ère des médias sociaux, il est tentant d’évaluer nos relations selon que les personnes que nous connaissons nous suivent en ligne et aiment ou partagent nos publications. Pourtant, les preuves montrent que le cerveau possède un appareil social sophistiqué qui s’appuie sur des coordonnées de type carte pour suivre nos connexions communautaires.

La recherche sur le GPS du cerveau remonte aux années 1970, mais le rôle des cellules dites de lieu et des cellules de grille est devenu plus clair ces dernières années. Dans notre numéro de janvier 2016, nous avons publié une couverture par les lauréats du prix Nobel May-Britt Moser et Edvard Moser qui décrivait comment ces cellules nous permettent de naviguer dans le monde en déterminant notre emplacement et la distance et la direction vers d’autres endroits. L’histoire se poursuit dans l’article principal de ce mois-ci, rédigé par les neuroscientifiques Matthew Schafer et Daniela Schiller, qui révèle comment les cartes mentales s’appliquent non seulement à l’espace physique, mais aussi aux hiérarchies et dynamiques sociales complexes. Notre capacité à construire ces modèles abstraits peut aider à expliquer pourquoi les humains sont de tels apprenants adaptatifs, écrivent les auteurs. Suivez votre boussole cognitive innée jusqu’à «Les cartes routières sociales du cerveau».

Parce que nous avons en grande partie compris comment les humains décident d’aller ou non, vous serez peut-être surpris d’apprendre que nous ne comprenons toujours pas complètement pourquoi les avions montent et descendent. Comme l’explique le rédacteur scientifique Ed Regis, “il n’y a en fait aucun accord sur ce qui génère la force aérodynamique connue sous le nom de portance”. mais il nous manque une explication non technique et sensée des principes de la fuite. Les professeurs de physique pointent le théorème de Bernoulli et la troisième loi du mouvement de Newton, mais chacun ne donne pas un compte rendu complet de la dynamique en jeu. Nous n’avons toujours pas de réponse complète et satisfaisante, note Regis, mais les simulations de dynamique des fluides computationnelles aident à combler les blancs dans notre compréhension.

Ailleurs, nous avons un focus fortuit mais éclairant sur l’hydrogène. Dans «First Molecule in the Universe», le chimiste Ryan C. Fortenberry raconte que des scientifiques ont enfin trouvé dans les profondeurs de l’espace un composé, HeH +, qu’ils croient avoir engendré le monde chimique que nous connaissons aujourd’hui. Sans cette première liaison entre l’hélium et l’hydrogène, H2 + puis H2 neutre ne se seraient jamais formés. Et il se trouve que H2 est de retour dans le jeu des énergies renouvelables. Malgré une déception décevante sur l’économie de l’hydrogène au début, il y a une nouvelle innovation et de nouveaux investissements, écrit le journaliste Peter Fairley dans «The H2 Solution».

Pour compléter la question, un rapport spécial, «AI and Digital Health», produit indépendamment avec le soutien de F. Hoffmann-La Roche Ltd., décrit comment les chercheurs et les médecins améliorent les soins de santé avec des algorithmes avancés. Hélas, trouver des personnes possédant à la fois un savoir-faire biomédical et informatique est difficile.

Enfin, comme je l’ai annoncé le mois dernier, nous célébrons notre 175e anniversaire avec une série de projecteurs de contenu au cours de 2020. Nous avons remanié notre habituel Recommandé pour attirer l’attention sur un joli nouveau catalogue des œuvres de l’artiste et inventeur Rufus Porter , qui a fondé Scientific American en 1845. Si vous êtes dans le nord-est, vous pouvez voir ses portraits et illustrations exposés à l’exposition connexe, «Rufus Porter’s Curious World: Art and Invention in America, 1815–1860», ouverte jusqu’au 31 mai au Bowdoin College Museum of Art dans le Maine.