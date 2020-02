Sur la scène d’Oscar 2020, Diane Keaton et Keanu Reeves ont plaisanté sur leur affaire commentée

Il a été dit que Keanu Reeves et Diane Keaton ont entretenu une relation amoureuse après le tournage comédie romantique Quelqu’un doit céder (2003), film où les acteurs ont eu une liaison. Ce soir, dans la 92e édition des Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences Awards, les acteurs se sont à nouveau rencontrés sur scène et ont joué dans l’un des moments les plus drôles.

Keanu et Diane – qui n’ont jamais confirmé leur romance avec les médias – se souviennent de leur passage dans le film de la célèbre réalisatrice, productrice et scénariste américaine Nancy Meyers. “Tu te souviens de moi?”, a déclaré l’actrice à Reeves, provoquant des rires publics.

Après la vidéo d’introduction avec les nominés dans la meilleure catégorie de scénario original, La gagnante d’un Oscar a joué dans un petit bêtisier et son partenaire ne pouvait s’empêcher de rire.

Nerveux Keaton a failli laisser tomber l’enveloppe en annonçant le gagnant. Enfin et en riant, Keanu a pris le papier et a annoncé Parasite, le grand film sud-coréen du réalisateur Bong Joon-ho, vainqueur de la short list.

Reeves a fait son entrée magistrale sur le tapis rouge du bras de sa mère, la designer Patricia Taylor. Alors que les fans s’attendaient à ce qu’il soit accompagné de sa petite amie, l’artiste Alexandra Grant, avec qui il sort depuis des années malgré la publication de sa relation en novembre, Reeves a choisi sa mère comme date spéciale.

Taylor est connu pour la conception de costumes de rock star.

Après 10 ans d’absence aux prix de l’Academy of Hollywood, le protagoniste de films comme Matrix et Alliance avec le diable Il a utilisé un smoking noir, tandis que sa mère portait un costume sobre composé d’un pantalon et d’une veste blanche, mais cela correspondait parfaitement au look de son fils.