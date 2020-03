Sur le coronavirus, contournez la Maison Blanche et tournez-vous vers les experts

Dans une crise comme celle à laquelle nous sommes confrontés actuellement, l’une des ressources les plus importantes est la confiance. Les communautés doivent se rassembler sur la base d’informations claires, fiables et honnêtes fournies par des experts. Malheureusement, cette confiance est ébranlée à chaque événement de presse de la Maison Blanche.

Fin mars, la dernière conférence de presse du Centers for Disease Control avait eu lieu le 9 mars. Pendant plus de deux semaines, la Maison Blanche a pris le contrôle de la communication autour du nouveau coronavirus, conduisant à la confusion et à la distraction lorsque nous avons besoin de clarté, de concentration et d’unité. .

Une Maison Blanche responsable coordonnerait une réponse pangouvernementale à la crise. Ils permettraient aux experts d’être le visage public de cet effort et renforceraient les conseils d’experts. Au lieu de cela, les scientifiques informent le président, croisent les doigts et espèrent le meilleur, une approche qui s’est avérée être une catastrophe absolue.

Le président Trump dit régulièrement des choses comme il souhaite qu’elles soient, pas telles qu’elles sont. Nous n’avons pas besoin d’images roses inexactes. Nous avons besoin de la vérité.

Actuellement, chaque «conférence de presse» présidentielle qui est diffusée en direct entrave immédiatement notre capacité collective à atténuer la maladie coronavirus COVID-19. Nous avons déjà perdu un temps précieux, certaines communautés minimisant ou ignorant la pandémie à cause du président. Ceci est aidé et encouragé à la fois par les sympathisants des médias partisans et par les journalistes qui partagent la désinformation en direct et la corrigent plus tard.

La Maison Blanche a passé les derniers jours à détourner le blâme de cette crise, refusant d’assumer toute responsabilité et faisant de son mieux pour la mettre sur la Chine malgré les dommages collatéraux xénophobes. Pourtant, bien que la Maison Blanche Trump ne soit pas la cause de cette pandémie, c’est certainement un accélérateur.

Il est flagrant de constater combien de chances l’administration Trump avait pour préparer le pays à relever le défi d’une pandémie, mais elle ne l’a pas fait. Les équipes de transition ont rejeté les préparatifs en cas de pandémie. La Maison Blanche a réduit les programmes de surveillance des maladies et démantelé la capacité de réponse interne et l’expertise. Ils ont ignoré les briefings du renseignement.

Et maintenant, les événements quotidiens de la Maison Blanche sont un exercice de confusion et de contradiction. Le président Trump semble de plus en plus disposé à mettre en doute la nécessité d’une distanciation sociale afin de soutenir le marché boursier. Et ses déclarations trompeuses sur un traitement potentiel pour le COVID-19 ont provoqué l’empoisonnement de certaines personnes par la drogue et causé des pénuries critiques pour les personnes qui en ont besoin.

Nous avons besoin d’une nouvelle approche pour partager les meilleures informations disponibles sur cette pandémie. Porter la conférence de presse du président en direct est désormais irresponsable. Margaret Sullivan plaide dans le Washington Post pour que ces événements soient retardés et vérifiés. Lors d’une pandémie, les médias doivent aller plus loin et refuser de diffuser des informations qui peuvent être vérifiées comme fausses.

La presse doit s’assurer que chacun a accès aux informations actuelles sur la meilleure façon de se protéger. Heureusement, il y a tellement d’expertise au niveau national que nous pouvons puiser, du CDC à l’American Public Health Association. Et nous pouvons tirer des enseignements de la conférence de presse quotidienne de l’Organisation mondiale de la santé et des expériences d’autres pays pour informer les nôtres.

Dans un vide de leadership, c’est à nous tous d’amplifier les messages des responsables de la santé publique pour qu’ils restent, partout. Les experts en santé publique comprennent comment communiquer des informations essentielles sur la santé et la sécurité en temps de crise. Ils ont pratiqué pendant ce moment même. Un guide de communication en cas de catastrophe du CDC ((NEEDS LINK)) détaille les procédures fondées sur des preuves pour renforcer la crédibilité et la confiance à l’échelle de la société tout en communiquant des informations en constante évolution.

Les journalistes et l’opinion peuvent compléter les informations fournies directement par le CDC et l’OMS en continuant à établir des liens avec les autorités de santé publique et les experts. Des équipements de protection individuelle pour le personnel médical sont-ils fournis en quantité suffisante? Quels sont les plus grands besoins des services de santé locaux? Qui est le plus à risque? Comment protégeons-nous les populations marginalisées? Quels sont les maillons faibles? Où les gens relèvent-ils le défi?

Cela signifie, selon les mots du spécialiste du journalisme Jay Rosen, “sortir du système normal de couverture des présidents”. Ce n’est pas parce qu’il s’est produit qu’il doit être amplifié.

Dans les mots du CDC: Soyez le premier. Avoir raison. Soyez crédible. Ces pratiques éprouvées sauvent des vies. Mais sous la coupe de la Maison Blanche, ils sont en danger.

Nous avons besoin de la science, pas d’une machine politique de relations publiques. Nous devons savoir ce que les scientifiques savent. Non pas pour que des gens puissants puissent accumuler des informations et vendre leurs stocks, mais pour que nous puissions tous protéger nos familles et nos communautés.

Cette pandémie va empirer avant de s’améliorer. Nous avons désespérément besoin d’un environnement d’information cohérent et clair qui place les preuves en premier.