Sur le fou, la Jerkitude, les escargots de jardin et autres puzzles philosophiques

La philosophie peut-elle nous donner la vérité? Probablement pas, mais je l’apprécie toujours. À son meilleur, la philosophie bouleverse mes perceptions et m’aide à voir le monde à nouveau. Parfois, ça me fait sourire. Et cela m’amène au philosophe Eric Schwitzgebel. J’ai rencontré son travail pour la première fois en 2015, après avoir publié une critique de la théorie de l’information intégrée, une théorie de la conscience aux implications folles. Quelqu’un m’a pointé vers une position que Schwitzgebel appelle le «fou», selon laquelle une théorie de la conscience est susceptible de sonner, eh bien, folle. Un an plus tard, dans un N.Y.U. conférence sur «L’éthique de l’IA», j’ai entendu Schwitzgebel donner un discours plein d’esprit sur la question de savoir si les intelligences artificielles devraient être conçues pour être «joyeusement suicidaires». J’ai également apprécié et cité (ici et ici) les recherches de Schwitzgebel pour savoir si les philosophes moraux sont plus moraux que les autres. Bref, je suis fan de Schwitzgebel. À la recherche d’un répit face aux problèmes du monde, je lui ai envoyé quelques questions par courrier électronique. – John Horgan

Horgan: Pourquoi la philosophie? Sans regret?

Schwitzgebel: Pas encore de regrets!

Voici pourquoi j’aime la philosophie: pour tout X, vous pouvez faire de la philosophie de X, simplement en plongeant profondément et longtemps dans les questions les plus fondamentales sur ce sujet. C’est ce que j’aime, et je le ferai pour tout sujet qui retiendra mon attention, que ce soit la nature de la jerkitude, la cognition des escargots de jardin, les droits des robots ou le comportement moral des professeurs d’éthique. Quoi de plus amusant?

Horgan: Pourquoi écrivez-vous de la fiction? Cela ne signifie-t-il pas que la philosophie n’est pas vraiment épanouissante pour vous?

Schwitzgebel: Attendez, écrire de la fiction ne peut pas être un moyen de faire de la philosophie? Sartre, Rousseau, Zhuangzi, Voltaire, Nietzsche et Borges pourraient ne pas être d’accord! Quelqu’un fait-il actuellement un meilleur travail sur l’éthique de la technologie que la série télévisée Black Mirror?

Par exemple, les esprits de groupe étrangement mis en œuvre figurent à la fois dans mes histoires de science-fiction et dans ma philosophie d’exposition. Dans quelles conditions pourrait-il y avoir une réelle pensée et conscience au niveau du groupe? Dans un essai explicatif, j’ai soutenu que la plupart des théories philosophiques de la conscience impliquent que les États-Unis, tels qu’ils existent actuellement, ont littéralement un flux d’expérience consciente au-delà des expériences conscientes de leurs citoyens et résidents. (Il a, par exemple, d’abondants traitements complexes d’informations, d’autosurveillance et de réactivité stratégique à son environnement.) Dans une série de fictions, j’ai exploré hypothétiquement les possibilités de conscience de groupe et de cognition, imaginant des cas de cognition de groupe via la mémoire hypnotique. l’induction, via des millions de singes vendant de la feuille d’or, et via des processus évolutifs parmi une infinité d’ordinateurs constitués aléatoirement.

Pense-y de cette façon. Une expérience de pensée philosophique est une mini-fiction. En tant que fiction, elle engage mieux l’imagination et les émotions que les propositions purement abstraites. Il rencontre l’esprit humain là où il est le plus fort. Faut-il agir selon une maxime que nous pouvons vouloir être une loi universelle? Faut-il essayer de maximiser les bonnes conséquences? Qui sait? Nous pouvons à peine résoudre des énigmes logiques simples comme la tâche de sélection de Wason lorsqu’elles sont présentées de manière abstraite. Nous devons nous enfoncer dans des exemples spécifiques. Nous devons imaginer des scénarios, élaborer des cas, engager notre cognition sociale et émotionnelle. Une fiction pleinement développée pousse simplement l’expérience de pensée plus loin, la rendant plus riche, plus immersive, plus engageante – et potentiellement plus éclairante pour ces raisons.

Horgan: Avoir un fort sens de l’humour et de l’ironie, est-ce une responsabilité pour un chercheur de vérité?

Schwitzgebel: Je n’ai jamais vraiment compris l’humour ou l’ironie. Je dis simplement ce que je pense en toute sincérité et pour une raison quelconque, les gens pensent que je plaisante. [See Postscript.]

Horgan: Nietzsche a déclaré que toute grande philosophie consiste en «une autobiographie involontaire et inconsciente». Avait-il raison?

Schwitzgebel: Mieux vaut le philosophe, plus encore.

Horgan: Marianne Moore a suggéré que si vous lisez de la poésie avec un «mépris parfait», vous pourriez y trouver quelque chose de «authentique». Vrai aussi de la philosophie?

Schwitzgebel: Un grand travail philosophique brille par quelque chose d’authentique – une personnalité, une vision du monde à laquelle vous êtes invité, un esprit et un angle d’approche caractéristiques. Plongez-vous dans un grand philosophe pendant un certain temps et vous apprenez à voir le monde sous un angle différent. Ce faisant, vous pouvez peut-être, comme le suggère Moore, obtenir un vrai crapaud dans un jardin imaginaire. Mais je doute que le mépris soit une première étape utile.

Horgan: J’ai soutenu que la valeur principale de la philosophie consiste à «contrer notre terrible tendance à la certitude». Commentaire?

Schwitzgebel: Ah, John, je sais maintenant pourquoi vous avez choisi de m’interviewer, parmi les nombreux merveilleux philosophes que vous auriez pu sélectionner! Nous avons une perspective similaire à ce sujet, et une grande partie de mon travail est orientée exactement vers cette fin (parfois secrètement).

Voici une façon d’élargir cette pensée. À son meilleur, la philosophie vous ouvre à voir les choses différemment. Il révèle des manières possibles que le monde pourrait être, des manières possibles de vivre ou d’évaluer des choses ou d’organiser la société, même des structures générales possibles du cosmos, qui autrement n’auraient jamais pu vous traverser l’esprit. Pour y parvenir, il n’a pas besoin de fournir de réponses définitives. Pour moi, la plus grande ruée philosophique vient de réaliser que quelque chose que je tenais depuis longtemps pour acquis pourrait ne pas être vrai. Le monde s’ouvre dans de nouveaux espaces de bizarrerie et de complexité.

Horgan: La philosophie morale est-elle arrivée quelque part au cours des 2 500 dernières années?

Schwitzgebel: La guerre d’agression, l’esclavage et le fanatisme sont mauvais. C’est assez étonnant pour moi que peu de philosophes historiques l’aient pleinement apprécié. Cela semble tellement évident maintenant!

Certains différends éthiques peuvent toujours échapper à la résolution de l’esprit humain, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas faire de progrès.

Horgan: Pourquoi les philosophes modernes – en particulier les Américains, qui vivent dans la nation la plus belliqueuse de la terre – ne sont-ils pas plus préoccupés par les problèmes moraux posés par la guerre?

Schwitzgebel: La philosophie académique, comme la plupart des disciplines académiques, favorise le nerd. Un nerd, comme je l’ai défini, est quelqu’un qui aime un sujet intellectuel, pour lui-même, à un degré déraisonnable. Il est difficile d’écrire une dissertation réussie à moins que vous ne soyez le genre de cinglé (et j’entends ce mot en guise de compliment) qui, pour une raison inexplicable, veut vraiment passer trois ans à comprendre un tout petit coin de, par exemple, ce que Kant dit dans la deuxième partie des fondements de la métaphysique de la morale. Quand on y pense, c’est une chose vraiment étrange de vouloir faire!

Considérez un nerd qui aime la série Star Trek originale. Vous pouvez lui dire qu’il existe des moyens plus utiles de passer son temps que de regarder Shatner et Nimoy faire leur chose encore et encore. Mais ce n’est pas nouveau. Elle le sait déjà. Imaginez un nerd qui aime les trains du XIXe siècle. Vous pouvez lui rappeler que les gens souffrent à travers le monde pendant qu’il étudie l’histoire et la politique de la jauge étroite. Toute cette énergie intellectuelle, pourriez-vous le presser, pourrait plutôt aller vers quelque chose d’utile, comme défendre la paix mondiale. Oui, il en est parfaitement conscient. Mais peut-être ne serait-il pas si bon pour défendre la paix dans le monde? Et ces vieux trains sont si beaux! Avec un peu de chance, pense-t-il, quelqu’un d’autre peut s’occuper de la paix mondiale….

Considérez également le côté de la demande. Ce n’est pas comme si Donald Trump et Vladimir Poutine suppliaient les philosophes universitaires de partager leurs réflexions sur l’éthique de la guerre.

Ce n’est pas pour excuser les philosophes américains, exactement, pour notre relative négligence de l’éthique de la guerre. Mais en philosophie comme en science, il y a une sorte de beau nerd dans l’engagement passionné envers ce qui capte votre cœur, quelle que soit son application.

Horgan: Vous avez beaucoup écrit sur les saccades. Vous inquiétez-vous que vous en êtes un? Si vous vous inquiétez, vous êtes un con, cela signifie-t-il que vous n’en êtes probablement pas un? Et vice versa?

Schwitzgebel: J’ai défini un imbécile comme quelqu’un qui échoue coupablement à apprécier les perspectives intellectuelles et émotionnelles des gens qui l’entourent. Le con parfait se voit entouré d’imbéciles dont il peut ignorer les intérêts et dont les opinions ne le concernent pas – le cul pompeux à la réunion du personnel qui est sûr qu’il a raison et ne se moque pas des projets des autres, ou du gars qui coupe au début de la ligne non pas pour une bonne raison, mais simplement parce qu’il peut s’en tirer et qu’il voit les autres acheteurs comme des non-entités sans visage.

Je pense que nous avons tous un peu de connard en nous, parfois. Je m’inclus. Mes essais sur la vie intérieure du con sont basés en partie sur ma propre expérience de cette vie intérieure.

Mais voici la différence: dès que vous vous inquiétez vraiment que vous pourriez agir comme un imbécile, vous en devenez moins un. S’inquiéter de la façon dont vous traitez les autres est exactement ce que le con ne fait pas. Cette piqûre de désapprobation face à votre jerkitude est un trésor moral, car cette piqûre est ce qui la rend moins.

Horgan: Owen Flanagan m’a dit que les philosophes sont «plus mal formés que votre citoyen moyen». Êtes-vous d’accord?

Schwitzgebel: Je suggérerais ceci à la place: les philosophes universitaires ne sont pas mieux formés – ni plus sages ni plus astucieux sur le plan éthique dans leur vie personnelle – que d’autres de même origine sociale. En moyenne, ils sont dans la moyenne.

Mais cela devrait déjà être décevant. Nous, philosophes, lisons et pensons à l’éthique et au sens de la vie. Nous étudions les grandes traditions de sagesse du monde. Ne devrions-nous pas être au moins quelque peu améliorés par cela? Un peu plus sage? Un peu plus éthiquement perspicace? Je considère la médiocrité personnelle et éthique des philosophes comme l’une des plus grandes énigmes de toute la philosophie morale et de la cognition morale.

Certes, la plupart des gens ne semblent pas aussi perplexes que moi. Il y a une sorte de cynisme facile qui est tentant ici. Cependant, je recommanderais d’essayer de résister à ce cynisme facile.

Horgan: Christof Koch a proposé de construire un appareil capable de détecter et de mesurer la conscience chez l’homme et d’autres choses. Pensez-vous qu’un «compteur de conscience» est possible? Sinon, n’est-il pas inutile de débattre si les téléphones intelligents ou les escargots sont conscients?

Schwitzgebel: Les théories philosophiques, psychologiques et neuroscientifiques de la conscience couvrent toute la gamme allant du panpsychisme, selon lequel la conscience est omniprésente dans l’univers, même dans des systèmes très simples, aux théories très restrictives sur lesquelles la conscience nécessite une cognition si sophistiquée ou des processus biologiques spécifiques qu’il est raisonnable de douter que même les singes et les chiens aient des expériences conscientes. À moins que l’éventail des possibilités défendables ne se rétrécisse rapidement radicalement, et je ne vois aucune raison de penser que ce sera le cas, tout prétendu indicateur de conscience sera considéré comme un échec par la majorité des chercheurs bien informés. Ce sera trop spécifique à la théorie.

Mais cela vaut toujours la peine de se demander si les escargots de jardin sont conscients! Les escargots de jardin sont incroyablement bizarres. Leurs cerveaux sont principalement des amas de ganglions dans un anneau autour de leur œsophage, et ils ont ces énormes neurones qui ressemblent à nos neurones à certains égards et diffèrent à d’autres égards; et ils ont beaucoup plus de neurones dans leurs tentacules que dans leur cerveau; et malgré leur système nerveux central limité, ils ont ces danses d’accouplement fascinantes et compliquées. Des théories astucieuses de la conscience s’écroulent autour de vos orteils lorsque vous essayez de les appliquer de manière raisonnée au cas de l’escargot de jardin.

Plus tôt, vous avez laissé entendre que la principale valeur de la philosophie est de contrer notre certitude. Bien sûr, nous n’avons pas besoin de la bonne théorie pour cela. Ce qui fonctionne mieux, c’est de montrer à quel point des choses étranges, merveilleuses, compliquées et incompréhensibles, même ordinaires, comme les escargots de jardin, peuvent être. Peut-être que les escargots de jardin sont conscients. Peut-être pas. Il y a un mystère de l’univers, juste là dans votre propre jardin, en train de manger les marguerites!

Horgan: J’ai soutenu que notre incapacité à trouver une solution unique et universelle au problème corps-esprit nous donne plus de liberté pour explorer de nombreuses façons d’être humain. Commentaire?

Schwitzgebel: Il y a tellement de façons dont le monde pourrait être, et il y a tellement de façons dont nous pourrions nous y intégrer. Cela est vrai non seulement du problème corps-esprit, mais aussi de l’éthique et de la cosmologie fondamentale. Nous sommes comme des puces sur le dos d’un chien, regardant un poil pousser et disant: « Ah, donc c’est la nature de l’univers! »

Nous ne devons pas être découragés par notre échec à converger vers des réponses définitives et correctes aux plus grandes questions philosophiques. Au lieu d’être découragés, nous pouvons être impressionnés et inspirés par le mystère, et nous pouvons célébrer les diverses façons qui nous sont encore ouvertes de voir et d’affronter le monde.

Horgan: Crois-tu en Dieu? Pourquoi pourquoi pas?

Schwitzgebel: Ma crédibilité dans l’existence d’un ou de plusieurs dieux varie d’environ 1% [to] 10%, selon mon humeur et selon ce que j’ai lu et pensé récemment. Je ne pense pas que nous sachions très bien quelles sont les origines de l’univers ou comment nous nous y intégrons. Voici une vision d’un dieu: c’est un adolescent sadique qui dirige l’univers comme une simulation informatique géante pour son divertissement, et vous n’êtes qu’un petit IA qui existe principalement pour fournir une réaction amusante quand il déclenche des catastrophes. Ou pensiez-vous à une entité plus bienveillante?

Horgan: Quelle est votre utopie?

Schwitzgebel: Imaginez une planète de l’autre côté de la galaxie, une planète avec laquelle nous ne verrons jamais et n’interagirons jamais. Que pouvons-nous espérer sur cette planète?

Souhaiterions-nous que ce soit une roche stérile? Je ne le ferais pas. J’espère une planète vivante. De plus, j’espère une vie intéressante – pas seulement des bactéries (bien que les bactéries puissent être intéressantes à leur manière), mais quelque chose de plus riche et de plus complexe que cela. J’espère que toutes sortes d’animaux et de plantes, sous des formes étranges et sauvages, feront des choses complexes et intrigantes. Je souhaite de l’intelligence, des relations sociales, de l’art, de la philosophie, de la science, des compétitions sportives et des amoureux passionnés. Je voudrais des héros et des tragédies, de grandes choses, des choses terribles – et des intérêts et conflits multiples et des catastrophes et triomphes, de toutes sortes à différentes échelles, avec une trajectoire généralement améliorée au fil du temps. C’est le monde que j’espère là-bas, encore plus que je n’espère un monde fade d’anges heureux.

Les tragédies et les catastrophes sont cependant plus difficiles à espérer ici. Ne préférerais-je pas que nous et nos descendants ayons seulement le bien avec le moins possible de mauvais, même si le résultat est fade?

J’essaie toujours de comprendre celui-là. Quand je serai prêt, si jamais je suis prêt, je l’écrirai à la fois comme un essai et comme une histoire.

Postscript: J’ai demandé à Schwitzgebel s’il plaisantait quand il a dit: «Je n’ai jamais vraiment compris l’humour ou l’ironie …», et il a répondu avec la «trame de fond» de sa réponse: Manger le déjeuner après l’une de mes discussions, un collègue le philosophe a exprimé l’envie que j’ai pu mettre autant d’humour dans mes discours. J’ai été surpris par cette remarque, car en fait, je mets rarement de l’humour intentionnellement dans mes discussions (bien que j’aime parfois trouver des façons mignonnes et intelligentes de dire les choses), et je ne pensais pas que la conversation que j’avais donnée avait un seul partie humoristique. Cependant, après réflexion, je me suis souvenu que le public avait parfois gloussé. Alors je lui ai dit ce que je vous avais dit, que je dis juste ce que je pense en toute sincérité et les gens pensent que je plaisante. Je l’ai dit très sincèrement. Comme on pouvait le prévoir, il pensait que je plaisantais. Donc, lorsque vous avez posé une question similaire, je suis allé à la même réponse. À la réflexion, je pense que la réponse est en fait, dans ce contexte particulier, en partie plaisanterie et en partie ironique – bien que peut-être moins que cela ne semble.

Mind-Body Problems (livre en ligne gratuit, également disponible en livre numérique Kindle et en livre de poche)