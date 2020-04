Sur les talons d’un faisceau lumineux

À l’âge de 16 ans, Albert Einstein a imaginé courir après un faisceau de lumière dans le vide de l’espace. Il réfléchit à cette vision pendant des années, la retournant dans son esprit, posant des questions sur la relation entre lui-même et le faisceau. Ces investigations mentales l’ont finalement conduit à sa théorie spéciale de la relativité. De telles expériences de pensée, auxquelles Einstein faisait référence sous le terme allemand gedankenexperiment, continuent de nourrir le cœur de la physique aujourd’hui, en particulier dans le domaine de la mécanique quantique, qu’il a contribué à établir.

«En mécanique quantique, les choses ne se produisent pas», explique le physicien théoricien Stephen L. Adler à notre journaliste Tim Folger, faisant référence à la nature probabiliste de la réalité quantique.

Philosophiquement, cela peut être vrai, mais cela n’a pas empêché les chercheurs de tester les concepts quantiques. À l’aide de lasers pour exciter les électrons dans l’émission de photons, un groupe de l’Université de technologie de Delft aux Pays-Bas a exclu l’existence de «variables cachées», qui selon Einstein contrôlaient les particules dites enchevêtrées, l’un des principaux principes de la théorie quantique. Sans ces forces mystérieuses, une dynamique bizarre pourrait en effet être à l’œuvre dans le monde quantique, défiant nos notions d’espace et de temps. Le physicien Lee Smolin soutient que le tissu du cosmos est une vaste collection d’interactions atomiques au sein d’un réseau de relations en évolution où la causalité entre les événements est complexe et indépendamment de la distance.

Malgré les mystères théoriques de la théorie quantique, ses applications dans le monde réel se développent. Les chercheurs refroidissent les systèmes atomiques à près du zéro absolu pour les utiliser comme simulateurs quantiques pour étudier les applications dans les supraconducteurs et les superfluides. D’autres utilisent des expériences sur table pour surveiller les champs gravitationnels autour d’objets enchevêtrés – de minuscules sphères d’or ou de diamant, par exemple – à la recherche de signes que la gravité elle-même est «quantifiée» en bits discrets. À plus grande échelle, des outils tels que le télescope Event Horizon, qui a récemment pris la première photo d’un trou noir, et les détecteurs d’ondes gravitationnelles pourraient aider à résoudre les contradictions de longue date et vexantes entre la mécanique quantique et la relativité générale.

Ces informations quantiques alimentent une formidable innovation. Une équipe de chercheurs en Chine a testé avec succès la superposition sur une distance de 1 200 kilomètres, ouvrant la voie à un réseau de communications quantiques inébranlable. Les informaticiens utilisent des algorithmes quantiques pour améliorer les systèmes traditionnels, accélérant les progrès vers l’ère de l’informatique quantique annoncée. De telles applications sont encore immatures, comme le rapporte Elizabeth Gibney, mais cela n’empêche pas les investisseurs de verser de l’argent dans des start-up quantiques.

Les historiens des sciences se sont demandé si Einstein avait accepté les éléments de la théorie quantique qui étaient en conflit avec ses propres théories. Qui sait s’il aurait pu imaginer les applications engendrées par ses idées. En tout cas, l’expérience de pensée continue.