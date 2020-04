Sur les traces de Lady Di: Meghan Markle, très proche d’accepter une proposition explosive qui mettrait la famille royale britannique en échec

Les ducs de Sussex sont installés dans la ville de Los Angeles depuis le début du mois de mars à la recherche d’opportunités d’emploi maintenant que la reine Elizabeth II ne paiera plus pour les voyages et mode de vie cher qu’ils portent avec leur fils Archie, 11 mois. Il parait Meghan Markle a reçu un offre séduisante cela mettrait la famille royale britannique en échec. Comme Lady Di, la femme du prince Harry envisagerait de donner une interview dans laquelle elle expliquerait les raisons de sa démission comme royal.

Maintenant qu’ils ne sont plus des membres de haut rang de la famille royale britannique, tout le monde veut connaître les secrets de cette décision. Pour cette raison, les réseaux de télévision américains sont prêts à payer tout ce qu’il faut au couple royal pour donner une interview où ils parlent une interview dans laquelle ils parlent sans censure.

Selon The Sun, l’ancienne actrice américaine a été tentée par plus d’un million de dollars pour passer devant les caméras et donner des détails sur ses presque deux ans en tant que membre officiel des Windors depuis son mariage avec Harry en mai 2018.

Selon les médias susmentionnés, l’interview avec Markle tournerait autour de sa nouvelle vie aux États-Unis et de ses projets, mais il devrait également dire si les rumeurs de ses différences constantes avec ses beaux-parents sont vraies ou non.

Il existe plusieurs chaînes qui soumissionnent pour le entretien exclusif et historique. On dit que le grand favori pour l’interviewer est Oprah Winfrey, amie proche de la duchesse et de son mari. L’influent journaliste et femme d’affaires a été l’un des invités au mariage royal, puis à la baby shower controversée que Markle a effectuée à New York avec d’autres amis célèbres tels qu’Amal Clooney et Serena Williams.

Mis à part Winfrey, un autre présentateur pour l’interview de Sussex est le présentateur. Ellen DeGeneres, également un ami proche de la duchesse.

Selon le tabloïd The Mirror, La duchesse de Sussex souhaite vivement qu’elle puisse retrouver l’affection et l’empathie du public avec cette interview. De plus, elle s’assure qu’elle et le prince Harry envisagent sérieusement la proposition.

Une source a révélé aux médias britanniques que si la duchesse reçoit la somme mentionnée par l’interview, “elle reversera tout l’argent à une association caritative, probablement aux services de santé anglais pour les remercier de leur travail” dans la lutte contre le coronavirus.

S’il accepte l’offre, Markle suivra les traces de sa défunte belle-mère. C’est en 1995 que la princesse Diana a brisé le silence dans une interview révélatrice avec le journaliste de la BBC Martin Basher; Elle a parlé sans crainte de son histoire d’amour ratée avec le prince Charles. Il a révélé, entre autres, que dans son mariage, il y avait toujours trois personnes faisant référence à l’infidélité du fils de la reine Elizabeth II avec Camilla Parker Bowles, aujourd’hui duchesse de Cornwall. Cette interview historique a brouillé l’image que la royauté britannique voulait conserver jusque-là: celle d’une famille unie et sans problème.

Depuis que Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de quitter la monarchie britannique, ils ont eu des millions de propositions pour participer à différents projets. Au début de l’année, le petit-fils de la reine Elizabeth a reçu un million de dollars pour sa présence à l’événement JP Morgan à Miami, où il a parlé de la santé mentale et de son traumatisme suite au décès de sa mère. Pendant ce temps, Markle a diffusé un documentaire Disney +.

Les ducs de Sussex n’ont pas été très bien accueillis par Donald Trump. Grâce à son compte Twitter, le président a clairement indiqué que son gouvernement Je n’allais pas payer le millionnaire pour les protéger pendant sa résidence dans le pays.