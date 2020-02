Surfer sur une supernova – Scientific American Blog Network

Il est courant sur les plages d’Hawaï de voir une foule de surfeurs profiter d’une puissante vague pour accélérer à grande vitesse. Les civilisations extraterrestres pourraient-elles essayer de faire quelque chose de similaire en «surfant» sur le flash de lumière d’une étoile qui explose?

Une voile légère pesant moins d’un demi-gramme par mètre carré peut atteindre la vitesse de la lumière même si elle est cent fois plus éloignée d’une supernova que la Terre ne l’est du soleil. En effet, une supernova typique a une luminosité équivalente à un milliard de soleils qui brillent pendant un mois. Le soleil lui-même est à peine capable d’accélérer une voile conçue de manière optimale à seulement un millième de la vitesse de la lumière, même si la voile commence son voyage aussi près que 10 fois le rayon solaire – l’approche la plus proche de la sonde solaire Parker. La vitesse terminale s’échelonne comme la racine carrée du rapport entre la luminosité de l’étoile sur la distance initiale et peut atteindre un dixième de la vitesse de la lumière pour les étoiles les plus lumineuses.

Les lasers puissants peuvent pousser les voiles légères bien mieux que le soleil. Le projet Breakthrough Starshot vise à atteindre plusieurs dixièmes de la vitesse de la lumière en poussant une voile légère pendant quelques minutes avec un faisceau laser pouvant atteindre 10 gigawatts par mètre carré – 10 millions de fois plus lumineux que la lumière du soleil sur Terre. Mais pour atteindre cet objectif, il faut un investissement majeur dans l’infrastructure nécessaire pour produire et collimater un tel faisceau lumineux.

Alternativement, une civilisation qui se trouve à proximité d’une étoile massive comme Betelgeuse ou Eta Carinae pourrait garer de nombreuses voiles légères autour d’elle, en attendant la puissante explosion qui lancerait ces voiles à la vitesse de la lumière à un coût minime.

Bien sûr, il y a des défis. Le premier d’entre eux est la patience. Des étoiles massives vivent pendant des millions d’années et il est difficile de prévoir le moment exact de leur explosion. Par exemple, Eta Carinae a une durée de vie de quelques millions d’années, mais prévoir sa mort avec une précision de quelques millénaires serait aussi difficile que de prédire en quelle année une personne âgée pourrait mourir après avoir atteint l’espérance de vie moyenne.

Les voiles peuvent être transportées jusqu’à leur destination bien avant l’explosion à l’aide de fusées chimiques bon marché. Le voyage durerait des millions d’années à travers le nuage moléculaire qui a donné naissance à l’étoile massive. Seules les civilisations à proximité de ce nuage pouvaient utiliser la propulsion chimique pour atteindre l’étoile avant son explosion. Les mêmes moteurs de fusée permettraient aux voiles de planer dans l’orientation appropriée par rapport à l’étoile, en fonction de la direction souhaitée pour leur voyage après l’explosion.

Mais comme le dit le dicton juif: «il y a de nombreuses raisons de s’inquiéter.» Premièrement, comme dans Starshot, les voiles doivent être très réfléchissantes afin de ne pas absorber trop de chaleur et de brûler. Deuxièmement, une fois que les voiles sont placées en orbite autour de l’étoile massive, elles seront repoussées par la lumière brillante des étoiles ou la perte de masse avant l’explosion. Pour éviter ce danger, on pourrait déployer les voiles en configuration repliée et les équiper d’un interrupteur qui les ouvrirait comme des parapluies dès que le flash d’explosion commence à se lever.

Troisièmement, même si le lancement peut commencer à une distance qui est cent fois plus grande que la taille de l’étoile qui explose, il faut prendre soin de sélectionner des voies d’accélération particulièrement vides de manière à éviter tout débris stellaire; avec une vitesse relative proche de la vitesse de la lumière, les particules de poussière perceraient la voile comme des explosions atomiques miniatures et les particules de gaz ralentiraient la voile dès qu’elle emporterait la matière ambiante avec un poids comparable au sien. Une fois que la voile a atteint sa vitesse terminale, elle peut se replier dans une configuration semblable à une aiguille avec une petite section transversale le long de sa direction de mouvement pour minimiser les dommages et la friction.

Des étoiles très massives, comme Eta Carinae, pourraient s’effondrer dans un trou noir et produire de puissants faisceaux de rayonnement que les astronomes observent à travers l’univers lorsque des rayons gamma éclatent. Les voiles qui se trouvent dans la direction de ces faisceaux au moment de l’explosion recevraient un coup de pouce extraordinaire qui pourrait donner aux voiles un facteur Lorentz relativiste de mille, leur permettant de traverser toute la galaxie de la Voie lactée en moins d’une vie humaine tel que mesuré dans leur cadre de repos. Les voiles électriques pourraient également approcher des vitesses similaires tout en surfant sur les vents relativistes produits par les pulsars ou les jets de trous noirs.

Le flash lumineux de l’explosion d’une étoile pourrait être précédé d’intenses rafales de neutrinos (détectés dans SN 1987A) et d’ondes gravitationnelles, mais il serait difficile d’exploiter la poussée de ces composants car ils interagissent très faiblement avec la matière.

Compte tenu de leur utilité potentielle pour la propulsion, les étoiles massives ou leurs restes de supernova devraient servir de nouvelles cibles intéressantes dans la recherche d’intelligence extraterrestre (SETI). Les voiles légères qui les entourent peuvent être trop petites pour être trouvées individuellement, mais la somme de leurs chocs d’étrave ou de leurs signaux de communication peut être détectable avec les télescopes existants.

Existe-t-il des preuves de matériel se déplaçant rapidement dans les restes de supernova? Oui, il existe, mais il provient probablement de causes naturelles. Les supernova ejecta se déplacent généralement à un dixième de la vitesse de la lumière, et des matériaux se déplaçant plus rapidement ont été détectés dans des vestiges tels que Vela et W44. De plus, les explosions les plus puissantes, telles que les explosions d’hypernova ou de rayons gamma, sont connues pour produire des flux naturels proches de la vitesse de la lumière, et isoler tout composant artificiel en leur sein serait difficile.

Naviguer à grande vitesse sur des flashs naturels sur les coûts de construction onéreux des systèmes de lancement artificiels. Ce paradigme conceptuel fait écho à l’esprit des sphères Dyson, les mégastructures supposées par Freeman Dyson pour récolter l’énergie des étoiles qui ne sont pas susceptibles d’exploser. Si nous avons la chance d’avoir de nombreuses civilisations technologiques dans notre galaxie, il pourrait y avoir des essaims de voiles légers autour d’étoiles massives, attendant patiemment leurs explosions.

Mais avant de laisser les futures agences de voyages commercialiser ces feux d’artifice comme des destinations touristiques attrayantes, il serait bon de connaître la réponse à une question: les environnements des étoiles massives sont-ils déjà aussi bondés de surfeurs que les plages d’Hawaï?