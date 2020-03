Surpasser la Chine en nombre de morts

L’Espagne dépasse la Chine et devient le deuxième pays au monde avec le plus de décès par coronavirus au monde. Il devient le deuxième pays avec le plus de décès dus à COVID-19 après l’Italie. L’Espagne, avec un total de 3 434 décès, a dépassé le chiffre de 3 285 personnes en Chine.

L’Espagne est devenue le deuxième pays au monde avec le plus de décès par coronavirus mercredi, après avoir signalé 738 décès supplémentaires, le chiffre quotidien le plus élevé du pays.

L’Espagne, avec un total de 3 434 décès, a dépassé le chiffre de 3 285 personnes en Chine. L’Italie est toujours le pays avec le plus de décès avec 6 820. Les nouveaux cas en Espagne ont également augmenté de 20% par rapport à la veille, à 47 610.

L’Italie a le nombre de décès le plus élevé au monde, avec 6 820.

Malgré un blocus sans précédent imposé le 14 mars, les décès et les infections ont continué d’augmenter, l’armée espagnole étant appelée à conjuguer ses efforts pour enrayer sa propagation.

“Nous nous rapprochons du sommet”, a déclaré le coordinateur des urgences du ministère de la Santé, Fernando Simon, lors de l’annonce des chiffres selon le Daily Mail.

Les autorités sanitaires espèrent qu’il sera bientôt clair si le blocus a l’effet souhaité.

“C’est une semaine très difficile car nous sommes aux premiers stades de la lutte contre le virus, une phase dans laquelle nous approchons du pic de l’épidémie”, a déclaré le ministre de la Santé Salvador Illa lors d’une conférence de presse télévisée.

La Chine détenait le triste record de 99% des infections mondiales le 13 février, mais le taux de mortalité le plus élevé d’Espagne souligne comment l’Europe est devenue l’épicentre de la pandémie.

Comme de nombreux autres pays, l’Espagne est aux prises avec un manque de fournitures médicales pour tester, traiter et protéger les travailleurs de première ligne.

L’OTAN a déclaré que l’armée espagnole avait demandé une “assistance internationale”, cherchant des fournitures médicales pour aider à freiner la propagation du virus à la fois dans la population militaire et civile.

La demande spécifiait 450 000 respirateurs, 500 000 kits de test rapide, 500 respirateurs et 1,5 million de masques chirurgicaux.

Le nombre augmentant toujours, le gouvernement a demandé mardi l’approbation du Parlement pour prolonger l’état d’urgence de deux semaines supplémentaires, jusqu’au 11 avril, la veille de Pâques, dans le but de freiner la propagation du virus.

“Nous savons combien il est difficile de prolonger cette situation, mais il est absolument impératif que nous continuions à combattre le virus pour gagner cette bataille”, a déclaré la porte-parole du gouvernement, María Jesús Montero, lors de la conférence de presse.

L’Espagne, a-t-il dit, est “dans la phase décisive pour répondre à la crise, une crise qui met la société espagnole à l’épreuve de la manière la plus inimaginable”.

“Ce sont des jours infiniment difficiles”, a-t-il reconnu.

Espagne Coronavirus: système médical au bord de l’effondrement

L’augmentation du nombre a amené le système médical au bord de l’effondrement, avec quelque 5 400 travailleurs de la santé testés positifs pour le virus, soit environ 12% du total.

S’adressant à la télévision publique sur TVE, le principal responsable de la santé de la région de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, a déclaré que la crise “était sans précédent dans l’histoire du service national de santé espagnol”, suggérant qu’il est probable puisse le blocus s’étendre au-delà de Pâques.

“Je pense que nous devrons prolonger (le blocus) jusqu’à Pâques, que ces mesures (restrictives) devront se poursuivre au-delà”, a-t-il déclaré.

Les services funéraires de la ville étant débordés, les responsables madrilènes ont saisi la patinoire du Palais de glace pour servir de morgue temporaire.

“Nous n’avons pas la capacité logistique de procéder à tous les enterrements et incinérations au rythme où les gens meurent”, a déclaré le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, à la télévision publique sur TVE.

Charles Michel, le président du Conseil européen, a déclaré dans une lettre publique à l’Espagne que “l’Europe est à vos côtés en toute solidarité et nous ne ménagerons aucun effort pour vous aider”.

“Sur le plan personnel, cela me fait mal de voir l’Espagne, un pays que j’admire pour de nombreuses raisons, souffrir sous le poids terrible de ce virus implacable”, a-t-il déclaré. “Les médecins, les infirmières et les professionnels de la santé en Espagne nous enseignent tous une leçon de sacrifice, de solidarité et de générosité.”