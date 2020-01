Surprise pour “l’été financier” au début du gouvernement d’Alberto Fernández

L’une des premières mesures adoptées par décret d’Alberto Fernández a été de s’approprier 4,7 milliards USD des réserves de la Banque centrale. Il a rendu en échange des lettres non transférables, de vrais “papiers de couleur” sans valeur et que l’entité monétaire ne facturera jamais. Mais loin d’être considérés comme un scandale, les investisseurs ont célébré, car a démontré la volonté du gouvernement de continuer à payer la dette même en cas de forte renégociation.

Il y avait plus de signes qui ont généré un certain enthousiasme sur les marchés. La loi de solidarité fiscale prévoyait une augmentation d’impôt qui visait à terme un ajustement des comptes publics. Ce n’est pas un hasard si le FMI est venu saluer les premières décisions du gouvernement. On sait que l’agence a le solde budgétaire comme une priorité absolue de tout programme. Il était clair que La nouvelle administration est consciente des restrictions budgétaires, compte tenu de la fermeture du financement de marché et des restrictions à l’émission de pesos sans générer de débordement inflationniste.

La suspension de la mobilité des retraités en raison de l’impact qu’elle aurait généré sur les dépenses publiques tout au long de 2020 a été la mesure la plus discutée, mais en même temps orthodoxe du nouveau gouvernement. Et les investisseurs ont également pris note de cette étape, jugée indispensable par la plupart des économistes.

Ces signaux, que certains peuvent encore considérer comme très faibles, ont été atteints de sorte que les variables financières ont eu un comportement favorable depuis le début de la nouvelle gestion. Et cette tendance s’est approfondie ces derniers jours. Le risque pays a continué de baisser, les obligations en pesos ont volé suite à la décision du gouvernement de ne pas «re-rouler» la dette en monnaie locale, le titre a rebondi et les dépôts ont augmenté en monnaie locale et en dollars.

Peu de gens s’y attendaient il y a tout juste un mois. Avant le 10 décembre, l’avis d’une écrasante majorité d’analystes financiers à leurs clients était de rester dollarisé et de ne rien faire. Rester le plus liquide possible face à l’incertitude sur les premiers pas qu’Alberto Fernández finirait par faire. Il est clair que ce conseil était inapproprié au moins pour le début de la nouvelle gestion.

Jusqu’à présent, l’été est passé beaucoup plus calme que prévu par une grande partie de la communauté financière. Non seulement le prix de tous les actifs financiers s’est amélioré, mais le dollar n’a pas non plus subi de chocs majeurs. Le taux de change “gratuit” a été ajusté à environ 75 $ après la décision du gouvernement d’imposer une nouvelle taxe de 30% sur les transactions en devises, qui a donné naissance au dollar “solidaire”, qui est presque 82 $. On suppose qu’au cours des semaines, le taux de change informel devrait lentement s’approcher de cette valeur.

Pourquoi le dollar «libre» est-il toujours inférieur de 10% à la «solidarité»? Étant un marché sans intervention, c’est un jeu exclusivement d’offre et de demande. Les secteurs informels qui font normalement pression sur le dollar «libre» n’ont aucune liquidité en raison de la chute brutale des ventes, comme cela arrive aux fabricants de textiles. Et de l’autre côté, ceux qui ont besoin de vendre des dollars économisés sur les “puchitos” pour obtenir des pesos pour payer les factures des services, faire des achats au supermarché ou prendre quelques jours de vacances.

Le scénario d’une plus grande tranquillité financière s’accompagne d’une autre composante incontournable: la grande émission monétaire que la Banque centrale a menée à partir de novembre. Rien qu’au cours des deux derniers mois de 2019, elle a émis 600 000 millions de dollars, dont 350 000 millions étaient des avances temporaires pour financer les besoins budgétaires du Trésor. 200 000 millions de dollars supplémentaires ont servi à acheter des dollars et à reconstituer des réserves.

Ce type de «manne financière» encouragé par l’émission de pesos par la Centrale a permis au chef de l’entité, Miguel Pesce, de tenir une promesse de campagne d’Alberto Fernández: abaisser le taux Leliq, qui en un mois est passé de 63% à 52% par an. À leur tour, les banques se sont également précipitées pour abaisser le taux fixe. Aucune entité ne paie plus de 40% par an, bien que l’inflation passée et prévue soit supérieure à ces valeurs.

La baisse agressive des taux au milieu d’une forte expansion monétaire pourrait avoir de fortes conséquences sur le marché financier et surtout le marché des changes. Sans une plus grande attraction pour les placements en monnaie locale, le grand danger est qu’une partie de ces pesos va au dollar. Cela est arrivé à deux banquiers centraux: Guido Sandleris à l’été 2019 et Federico Sturzenegger au début de 2018. Et Pesce court un risque sérieux d’être le troisième à faire face à un saut de change en raison d’une mauvaise gestion de la politique monétaire si l’absorption entre La fin de février et mars ne se déroule pas correctement.

Au-delà des détails “à court terme”, La grande question flottante est de savoir si ce rebond des actifs financiers est un aperçu de ce qui se passera en matière économique. En d’autres termes, si les marchés sont effectivement en avance sur ce qui sera un cycle plus favorable de l’économie. Dans une certaine mesure, cela donnerait le sentiment que ce scénario pourrait se produire, surtout si le gouvernement réussit à aller de l’avant avec la renégociation de la dette. Selon l’ancien secrétaire aux finances, Daniel Marx, la proposition devrait obtenir une approbation d’au moins 85%. Cela donnerait l’indication d’un accord «amical» avec les créanciers et permettrait aux nouvelles obligations émises en dollars de sortir à un taux inférieur à 10% par an. Cela permettrait de récupérer l’accès au financement et d’établir un nouveau plafond de risque souverain. Mais il ne sera pas facile d’obtenir un tel accord “rond”, encore moins d’ici la fin mars.

Ensuite, il y a d’autres variables qui devraient également être prises en compte, liées à l’orientation générale adoptée par le gouvernement d’Alberto Fernández. Les principales restrictions de change, le gel des tarifs et le retour des canaux d’approbation préalable pour les importations se réfèrent à des temps pas si lointains.

Déjà toutes ces formules ont été testées et ont conduit l’économie argentine à l’échec. On peut en dire autant de la forte augmentation de la pression budgétaire et du niveau gigantesque des dépenses publiques, pourquoi devraient-ils bien fonctionner maintenant? S’il s’agit de mesures d’urgence, elles peuvent être justifiées. Mais le passé révèle qu’il est très difficile de désarmer de tels contrôles. Ils peuvent être utiles pour éviter des crises majeures, mais il est beaucoup plus difficile pour l’économie de retrouver le chemin d’une croissance soutenue.