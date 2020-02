Surviving Mars – Scientific American Blog Network

Le dernier morceau que j’ai écrit ici, «Death on Mars», a certainement donné lieu à une conversation. Dans une vague vigoureuse de commentaires sur les médias sociaux, j’ai été considéré comme une voix de la raison ou un paria total pour avoir osé suggérer que certaines idées audacieuses pour l’exploration de Mars pourraient faire face à des barrages routiers plutôt méchants. Pourquoi des barrages routiers? Parce que la physique. Parce que la biologie.

Comme je l’ai expliqué dans cette pièce, je suis en fait très enthousiasmé par les progrès remarquables réalisés dans l’industrie du lancement spatial. Mais si nous voulons prendre au sérieux des idées telles que l’établissement humain à grande échelle de Mars (en mettant de côté les préoccupations raisonnables concernant nos priorités pendant que la Terre subit des changements qui défient l’humanité), nous devons avoir une conversation plus longue et prendre soin de notre enthousiasme. Ne serait-ce que pour garantir que lorsque des échecs se produisent, nous n’abandonnons pas parce que nos attentes étaient trop élevées et trop irréalistes.

Dans cet esprit (ne pas être considéré comme une analyse rigoureuse, mais comme quelques points à considérer), voici d’autres questions sur une présence humaine sur Mars:

C’est peut-être mauvais, mais la surface de Mars est plus hospitalière que la Lune ou Vénus, non?

À bien des égards, cela est vrai. Il y a une atmosphère modeste, donc vous ne faites pas face au vide absolu. Ou des variations de température extrêmes comme sur la Lune. Ou les pressions écrasantes sur Vénus. Bien qu’à environ 0,7% de la pression au niveau de la mer, toute exploration à pied de Mars nécessiterait une combinaison de pression complète sous une forme ou une autre. C’est à la fois pour empêcher votre corps de gonfler et d’hémorragier de manière désagréable, mais aussi pour vous assurer que suffisamment d’oxygène est introduit dans votre circulation sanguine.

Même s’il est pressurisé à environ 1/3 de la pression de surface de la Terre (comme les combinaisons EMU “ douces ” actuelles de la NASA en orbite terrestre basse), cela signifie que vous avez besoin d’une atmosphère d’oxygène proche de 100% dans la combinaison, et que vous affronterez une “ protocole de pré-respiration pour prévenir le mal de décompression où des bulles d’azote se forment dans votre corps. Sur l’ISS, les sessions de pré-respiration de la NASA peuvent durer de 4 à 12 heures selon les protocoles suivis pour une sortie dans l’espace. En d’autres termes, vous n’allez pas enfiler rapidement votre combinaison pour une promenade après le dîner sur Mars, sauf si vous restez dans un environnement à basse pression et à haute teneur en oxygène tout le temps (avec des risques accrus d’incendie) ou à une pression élevée costumes — qui sont certainement en cours de développement.

L’atmosphère martienne à basse pression et très sèche signifie également que les substances volatiles ont tendance à bouillir ou à se sublimer très rapidement. L’eau solide ou liquide exposée aux basses latitudes sur Mars (où les températures sont plus modérées) se transformera en vapeur assez rapidement. Il n’y a pas de transport de morceaux de glace polaire vers le camp à moins que vous ne les scelliez dans un contenant hermétique. Il y aura également des contraintes sur tout type d’adhésifs, mastics et autres matériaux que vous autorisez à être exposés à l’environnement brut (également en raison des dommages causés par les rayons UV du soleil, ce qui est important).

Un tiers de l’accélération gravitationnelle de la surface de la Terre semble plutôt bien?

À première vue peut-être. Vous vous sentiriez flottant, plus léger, avec moins d’effort pour bouger votre corps. Mais nous ne savons vraiment pas ce que 0,37 g fait au corps humain au fil du temps. Nous avons de bonnes données sur les extrêmes: 1g et micro (ou zéro) g. Nous savons que le micro-g est difficile et nécessite beaucoup d’efforts pour éviter les pires effets physiologiques: de la perte de densité osseuse dramatique (et du stress rénal comme tout ce que le calcium essaie de sortir de votre système), aux changements cardiovasculaires, immédiats et prolongés changements épigénétiques et troubles de la vision possiblement liés à une augmentation du liquide céphalorachidien dans les ventricules cérébraux (qui peut également avoir des impacts cognitifs). Les régimes de médicaments pourraient aider, mais ils pourraient être des régimes à vie si vous restez sur Mars. Et cela signifie soit la dépendance à l’égard de l’approvisionnement pharmaceutique de la Terre, soit une vaste production interne.

Il y a également eu des expériences simulant le simple effet d’une gravité plus faible sur la vitesse de marche humaine. En raison de la nature de notre anatomie et de notre démarche, il semble que sur Mars, nous pourrions peser moins, mais nous ne pourrions marcher confortablement qu’à environ la moitié de notre rythme normal. Les Jeux olympiques martiens ne sont peut-être pas si excitants.

Mais Mars a de grandes ressources naturelles pour vivre de la terre non?

Cela fait. Mars a une énorme quantité d’eau au total (dans la glace souterraine et liée dans un régolithe ordinaire), et elle a une composition minérale de surface qui est assez familière à bien des égards. Il reçoit une quantité décente de rayonnement électromagnétique solaire — environ 60% de la puissance par mètre carré sur Mars par rapport à un site similaire sur Terre. Et vers les régions polaires se trouvent de vastes gisements de dioxyde de carbone gelé. Le problème est de mettre la main sur tout cela en premier lieu.

Prenez le régolithe (sol). Les données du rover Curiosity suggèrent que, en masse, 1 à 3% du régolithe est de l’eau. Donc, en principe, la cuisson du régolithe pour libérer cette eau, puis sa condensation pourrait fournir un approvisionnement pratique. Il y a cependant des mises en garde.

D’une part, si vous vouliez utiliser cette eau pour cultiver votre nourriture au naturel (comme les pommes de terre par exemple), le sol martien craint. En effet, il est en fait toxique en raison de composés contenant du chlore appelés perchlorates. Des expériences terrestres sur des plantes exposées au niveau de perchlorates sur Mars indiquent que la plupart des espèces souffrent. Ceux qui sont résistants se retrouvent avec des concentrations élevées de perchlorate dans leurs structures. Tu ne veux pas manger ça.

Il existe des microbes terrestres qui consomment réellement des perchlorates (car ils sont des oxydants riches en énergie) et sont déjà utilisés pour aider à nettoyer l’eau contaminée sur Terre. L’agriculture sur Mars devrait donc impliquer beaucoup de travail préparatoire minutieux pour se débarrasser des toxines dans l’eau et le sol, et pour assurer un apport des bons nutriments (même en culture hydroponique). Plus l’échelle de production alimentaire est grande, plus le défi est grand.

Et il y a le hic pour la plupart des abondantes ressources de Mars. Ils vont avoir besoin d’un raffinage et d’une purification approfondis et minutieux, à l’exception peut-être des applications par force brute (comme l’électrolyse de l’eau pour produire de l’oxygène et de l’hydrogène). Dans tous les cas, cela nécessite un budget énergétique substantiel. Et avant d’oublier: avoir de l’oxygène ne suffit pas pour garder les humains heureux, vous devez également nettoyer le dioxyde de carbone de l’air que nous expirons ou nous mourons — impliquant plus d’énergie et de matériaux, et peut-être un rôle essentiel pour la vie des plantes sur Mars.

Nous finirons par terraformer Mars, ce sera la vraie solution?

Cela pourrait être le cas, si nous savions vraiment comment accomplir une telle chose au-delà de la théorie du fond de l’enveloppe. J’ai déjà écrit à ce sujet sur ces pages. Cela nécessiterait une ingénierie à une échelle dépassant tout ce que nous avons tenté auparavant. Cela dépasserait même l’ampleur de notre influence involontaire sur la concentration de dioxyde de carbone de l’atmosphère terrestre au cours des deux derniers siècles.

Nous pourrions chauffer les zones polaires martiennes (peut-être en utilisant des miroirs orbitaux), libérant du dioxyde de carbone gelé pour épaissir l’atmosphère. Nous pourrions apporter des comètes et de l’ammoniac pour augmenter l’effet de serre et construire un tampon chimique riche en azote dans l’atmosphère. Nous pourrions essayer de créer des microbes capables de transformer la chimie du sol et d’ajouter des molécules à l’atmosphère.

Mais nous pourrions ne pas être en mesure de prédire tous les résultats. Si l’une de ces techniques fonctionnait vraiment, nous aurions une nouvelle planète, avec de nouvelles zones climatiques et de la circulation atmosphérique (cyclones, tornades, précipitations après des milliards d’années de sécheresse) qui, par la nature même de ces choses, seraient imprévisibles et délicates. . Et si la terraformation faisait simplement de Mars un enfer tourmenté par le maelström?

Et ensuite?

Cette liste pourrait continuer. Il ne s’agit de rejeter aucune de nos idées sur le fait de mettre des gens sur Mars, ni même d’établir le type de fonds de couverture existentiel dont parlent des gens comme Elon Musk, ou de rejeter prématurément le type de vision expansionniste (et plutôt anachronique) de ce que notre espèce devrait faire d’elle-même à l’avenir. Tous méritent d’être discutés et peut-être de faire quelque chose. Mais ne vous leurrez pas en pensant que nous savons vraiment faire tout cela, ou que cela ne tuera pas beaucoup de gens dans le processus. Comprendre les détails est la clé. Le meilleur type de voyage est souvent celui qui est bien préparé.

