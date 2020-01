Susana Giménez revient à Mar del Plata pour rouvrir un théâtre historique, où elle sera honorée avec sa propre boîte

Susana Giménez C’était un emblème de Mar del Plata pendant plusieurs saisons. L’actrice a participé à diverses œuvres avec les stars les plus importantes du spectacle. Mais après s’être retirée de l’activité théâtrale et se consacrer à la télévision, Susana n’est pas retournée travailler dans cette ville qui l’a vu naître en tant qu’artiste. Au cours de ces 30 années, il est devenu l’une des figures les plus importantes du pays. Et bien qu’il soit revenu deux fois en 2007, son retour à Mar del Plata est un événement capital pour la principale ville touristique du pays.

Susana Giménez arrivera ce jeudi 16 janvier dans la ville thermale, depuis Punta del Este, à 15h30.et vous séjournerez à l’hôtel Uthgra Sasso où vous resterez quelques heures. Près de Mirtha Legrand, seront les invités de luxe de la réouverture du Théâtre Tronador, l’un des lieux emblématiques de la scène locale, à travers lequel plusieurs figures argentines sont passées, telles que Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Ricardo Darín, Mariano Mores, Estela Raval et posséder Susana.

Après 19 heures, la star de Telefe entrera dans la rue Santiago del Estero, qui sera entièrement bouclée. Quelques minutes auparavant, la Chiqui arrivera avec sa voiture. Dans le hall du théâtre attendra Marcelo González, l’homme d’affaires propriétaire de la salle qui a mis sur ses épaules le remodelage de l’espace emblématique, après plusieurs années d’abandon.

Les chauffeurs visiteront les nouvelles installations, où Vous saurez les boîtes exclusives qui ont des plaques avec leurs noms, réalisé spécialement pour eux par l’orfèvre Juan Carlos Pallarols. Mirtha, en plus, sera marraine d’une des pièces du lieu.

Ensuite, les divas de la télévision argentine resteront au théâtre pour profiter de la fonction. L’ensemble musical et humoristique Les Luthiers a été choisi pour jouer en ouverture. Les stars de l’humour feront la première de la salle principale du théâtre, qui a été entièrement rénovée, avec son spectacle «Gran Reserva», qui sera à l’affiche jusqu’au 26 janvier, du jeudi au dimanche.

La dernière fois que Susana a travaillé à Mar del Plata était en 1990 quand elle a joué La femme de l’année. Bien qu’il soit revenu en 2007, d’abord pour célébrer les 80 ans de Mirtha Legrand, puis lorsqu’elle a été nommée Illustrious Citizen, dans le cadre des Martín Fierro Awards for the Interior. Mirtha, d’autre part, est l’un des principaux ambassadeurs de la ville. Le chauffeur a tenu ses déjeuners mythiques pendant des années pendant les principaux mois d’été, et a baptisé de nombreuses pièces, qui attendaient avec impatience l’arrivée de la diva sur ses étals. Cette année, il retrouve les chauffeurs de visite dans la ville. Susana ne sera que d’un jour, et Mirtha – sans programme – en profite pour voir les oeuvres de cette saison.

L’événement deviendra l’événement culturel et artistique de l’été, car en plus des figures, les principaux représentants de la culture et du divertissement du pays seront présents.

Situé à Santiago del Estero 1746, le Tronador rouvre ses portes après trois ans de rénovation, avec une salle rénovée pour 760 spectateurs et une technologie de pointe. Le théâtre abrite le premier siège de l’Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, en dehors de la ville de Buenos Aires, avec plus de 200 étudiants.

La surface du théâtre Tronador comprend 70 tonnes de structure métallique dans son système de gril et dans les ponts de manœuvre, avec 33 positions de suspension. Une scène de 22,50 mètres de large et 11 de profondeur avec une structure modulaire et un système de panneaux de plancher rebond, en complément du ballet et de la danse. Systèmes de suspension pour ensembles et barres d’éclairage automatisées. Schéma d’éclairage avec 380 circuits, installé après la démolition du toit et sa reconstruction avec plus de 200 tonnes de fer. Tout ce qui fait du complexe une salle unique à Mar del Plata, où vous pourrez jouer, des concerts symphoniques, des opéras et des spectacles de ballet aux concerts de rock.