Suso Carolo, de la police à l’artiste d’anniversaire sous la direction des taureaux | Couverture

Un policier à la retraite. Son nom, Jesús Millán, bien que tout le monde le connaisse comme Suso Carolo. Leur mission: visiter Ribeira (La Corogne), à ​​la demande des familles, pour féliciter tous les enfants qui célèbrent leurs années dans cette course de taureaux. C’est la meilleure tâche, dit-il, qu’il n’ait jamais eue.

Il était déjà à la retraite, mais il est un être cher et son rôle est plus important qu’il n’y paraît face à une telle crise sanitaire. L’ancien agent du Local dans cette ville de 26 000 habitants, à l’époque l’un des pôles économiques et touristiques de la région de Barbanza, a également été arbitre de futsal. Double raison d’être bien connu.

C’est pourquoi aujourd’hui il est à nouveau un membre de la sécurité municipale, au siège duquel il siège à nouveau, et ce n’est pas surprenant, comme chez lui.

Ses compagnons l’appellent à haute voix pour répondre à toute demande. Exactement comme chez vous. Si l’appel provient d’un moyen de communication, il est d’abord concis, puis plus détaillé; Dans tous les cas, évitez le rôle principal, soustrayez ce fardeau personnel du travail pertinent.

Il a opté, dit-il succinctement, sur une base “volontaire” pour prêter main-forte et féliciter les mineurs en quarantaine de ne pas pouvoir quitter leur domicile. Les armes pour cela tiennent dans une voiture de police, bien qu’elles n’intimident personne.

Il n’est pas nécessaire de voir le visage de Suso, car il transmet son optimisme lorsqu’on l’interroge sur la réaction des petits, qui ne sont pas les seuls bénéficiaires de cette proposition.

L’horaire de Carolo a des rendez-vous “tous les jours”, depuis son premier jour, avec treize arrêts le premier samedi. “Et en montant.” Millán avait neuf adresses à son agenda, en moins de vingt-quatre heures, lorsqu’il s’est rendu à Efe, par téléphone.

Les gardiens du secret sont les familles de ceux qui soufflent des bougies, qui demandaient auparavant leur présence à leurs fenêtres.

Le succès de l’initiative a conduit à ouvrir la gamme aux personnes âgées: “Des femmes de 80 ans par exemple; elles sont isolées et leurs enfants sont prévenus”.

En tout cas, il y a de nombreux écoliers, à qui “leurs parents ne disent rien” et qui, surpris, en demandent “un autre” quand leur chanson principale cesse de jouer. Parce qu’il arrive et joue les accords “des Schtroumpfs” et c’est “tout brouhaha”.

Ils descendraient s’ils pouvaient donner le câlin que mérite Suso Carolo, qui va “seul, seulement dans la voiture”, muni de bonbons, et qui apparaît sur des photos et des vidéos qui enregistrent, pendant qu’il procède, les proches de la personne honorée ou la personne en question.

“Nous avons 34 ans”, explique l’agent qui revient à la police sur la liste des félicitations pour plus de tâches sociales que de sécurité citoyenne.

Au début, “ils sont conscients d’eux-mêmes”, mais les garçons et les filles finissent par être l’âme de l’événement.

Les paramètres sont maintenus, avec eux et avec les personnes âgées, mais dans ce dernier cas, les émotions se déclenchent plus facilement car l’alerte du Covid-19 n’est pas facilement adressée par ceux qui sont seuls ou se sentent vulnérables aux assauts du virus. .

Un exemple de sa renommée en tant qu’artiste d’anniversaire, une femme qui ne réside même pas à Ribeira.

Suso Carolo a dû “quitter un kilomètre” du territoire municipal et déménager dans la municipalité voisine de La Corogne de Porto do Son, où il a rendu heureuse une “grand-mère” qui vit avec son mari. Le tout, grâce à l’hameçon de sa fille, qui a appelé de Ferrol, à pas moins de 150 kilomètres au nord de la province.

Ce seront des «jours compliqués», mais cet amoureux de la police, et tireur d’élite de la beauté, ne pense qu’à la bonne chose dans son cahier: «J’ai un après-midi plein de travail».

Raul Salgado