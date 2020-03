Suspension des permis à ceux qui conduisent à grande vitesse

Les autorités californiennes ont averti que les permis seront suspendus pour ceux qui conduisent à grande vitesse De nombreux conducteurs ont profité du fait que les rues sont pratiquement vides Les autoroutes sont devenues des pistes de course cédant la place aux pires accidents

L’épidémie de coronavirus a permis aux autoroutes qui sont généralement bondées de véhicules de la circulation californienne de circuler sans heurts, mais les autorités avertissent que les autoroutes sont devenues des pistes de course provoquant les pires accidents et ont signalé la suspension des licences. pour ceux qui enfreignent la loi.

À partir de la mi-mars, le gouverneur de l’État, Gavin Newsom, a ordonné à des dizaines de millions de Californiens de “rester chez eux”, ainsi que la fermeture d’entreprises non essentielles et l’interdiction des rassemblements à plusieurs personnes, a rapporté FOX News.

Ces étapes ont laissé les autoroutes Golden State vides et l’avertissement de la California Highway Patrol (CHP) d’un nouveau danger routier.

“Nous constatons une augmentation des excès de vitesse dans la région de la baie”, a déclaré vendredi la division CHP-Golden Gate sur Twitter. «Nous sommes toujours en vigueur et continuerons d’émettre des citations. Il n’y a pas de moyen plus rapide d’obtenir un permis suspendu que de rouler à plus de 100 mph! »A conclu le tweet.

Sur une photo partagée par la police locale, vous pouvez voir divers contraventions pour excès de vitesse pour les conducteurs qui ont dépassé 100 miles par heure. L’un des billets comprend une Hyundai Sonata 2015 qui a été chronométrée à 117 mph sur une autoroute de la Bay Area.

L’augmentation récente des couloirs ne se limite pas à la partie nord de l’État.

Dans la région de Los Angeles, la police a également noté que, bien que le volume d’appels du CHP ait diminué à mesure que les gens commençaient à travailler à la maison et à fermer les écoles, les accidents auxquels ils répondaient étaient plus graves.

“Nous recevons ces véhicules renversés après de terribles accidents”, a déclaré Shanelle Gonzalez, officier du CHP, à CBS LA. “Et nous voyons plus de blessures.”

González, qui travaille avec la division sud du CHP, a déclaré à la chaîne de télévision que les officiers avaient affaire à des conducteurs irresponsables qui profitent d’autoroutes décongestionnées pour atteindre le gaz.

“Cela me surprend”, a-t-il déclaré vendredi. “Cela me fait aussi peur.”

Selon le Los Angeles Times, le week-end dernier, deux conducteurs ont été tués à Los Angeles lors d’accidents à grande vitesse sur les autoroutes de la région.

Samedi, le CHP Oceanside a partagé une photo d’un conducteur qui a été arrêté après avoir été chronométré à 102 mph.

Jim Bettencourt, un agent du CHP dans le comté de San Diego, a déclaré que depuis que les gens ont commencé à rester chez eux et que les autoroutes à circulation lente se sont ouvertes, le comportement des conducteurs a changé.

“Sans trafic, les gens marchent un peu plus. Les accidents sont un peu plus dynamiques et plus forts “, a-t-il déclaré au San Diego Union-Tribune. “Presque tout le monde a impliqué de demander une ambulance.”

