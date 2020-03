Suzuki met à jour l’Ignis, qui arrivera en mai avec un moteur ECO | Moteur

La marque japonaise Suzuki a mis à jour l’Ignis, sa plus petite utilitaire, qui a donné une touche plus SUV et a incorporé la motorisation 1.2 d’hybridation légère de 90 ch avec laquelle elle obtient le label ECO de la Direction générale du trafic ( DGT).

La nouvelle Suzuki Ignis devrait arriver chez les concessionnaires espagnols en mai prochain, selon Suzuki Ibérica, qui n’a pas communiqué le prix de départ du véhicule.

Les modifications extérieures qu’il a reçues sont centrées sur l’avant, dans lesquelles les phares changent, qui comprennent une bande qui les traverse avec des feux de jour à LED; le gril, maintenant avec des éléments chromés; et le pare-chocs, qui est plus proéminent, intègre le brouillard et a un protecteur surmonté gris clair qui contraste avec le ton du corps.

Le pare-chocs arrière, qui comprend les réflecteurs, ainsi que le protecteur de basses gris clair, change également de design.

L’Ignis ne peut être choisi qu’avec le moteur 1.2 Mild Hybrid, qui peut être combiné avec une boîte de vitesses manuelle ou automatique, ainsi qu’avec une traction avant ou quatre roues motrices avec la technologie AllGrip.

La mise à jour Suzuki Ignis est également livrée avec trois nouvelles couleurs (ivoire perlé, jaune métallique et vert kaki), qui peuvent être achetées avec le toit en ton noir.

L’Ignis est le dernier des modèles Suzuki à passer à l’hybridation. La gamme ECO que la marque japonaise possède actuellement est composée de Swift, Vitara et S-Cross.

Tous bénéficient de la technologie hybride intelligente SHVS – en versions 12V et 48V – et du label ECO de la DGT, auquel Suzuki Swift Sport sera bientôt ajouté.

Les Suzuki Swift et Nuevo Ignis recourent à une hybridation légère 12V, qui fournit une puissance supplémentaire avec une batterie lithium-ion supplémentaire et un générateur ISG qui prend en charge le moteur à essence selon les demandes de l’accélérateur. La recharge de la batterie s’effectue avec l’énergie produite lors des processus de décélération.

Les nouvelles Suzuki Swift Sport, Vitara et S-Cross sont équipées du système 48V SHVS, qui intègre un ISG 48V (Integrated Starter Generator) composé d’une fonction moteur électrique, d’une batterie lithium-ion 48 volts et d’un convertisseur DC / DC de 48V à 12V.

Le système prend en charge le nouveau moteur à combustion de 95 kW (127 ch) et fournit une puissance supplémentaire de 10 kW (13 ch), selon les besoins de conduite. Le système SHVS ajoute un couple de moteur électrique au moteur à combustion et fournit une assistance électrique en accélération chaque fois que le conducteur demande une réponse rapide.

Grâce à cette technologie, le Vitara réduit ses émissions de polluants d’environ 15%, tandis que la consommation en cycle mixte, également dans l’agrément WLTP, est réduite de 1,2 l / 100 kilomètres (16% de moins).