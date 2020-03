Swamp Wallaby Reproduction Give Tribbles a Run

Imaginez un petit kangourou. Vous voyez essentiellement quelque chose qui ressemble beaucoup au marsupial australien appelé le wallaby des marais. Ils sont également connus comme des puants noirs en raison de leur odeur distinctive.

«Je ne peux pas vraiment le décrire, sauf pour dire que c’est une odeur assez âcre. Ce n’est pas terriblement agréable. “

La biologiste de l’Université de Melbourne, Marilyn Renfree, qui dit que leur parfum unique n’est pas la seule chose qui distingue les wallabies des marais de leurs parents évolutionnaires. Elle et ses collègues ont récemment découvert que les wallabies des marais femelles adultes peuvent porter deux grossesses – à différents stades de développement – en même temps. C’est possible parce que – comme les autres kangourous et wallabies – ils n’ont pas seulement un utérus, mais deux. Mais contrairement à leurs proches parents, les wallabies enceintes des marais s’accouplent à nouveau un jour ou deux avant leur accouchement.

«Nous ne connaissons cette stratégie que chez un autre mammifère et c’est le lièvre européen. Et le lièvre européen fait cet accouplement pendant sa grossesse – un phénomène connu sous le nom de superfetation. Ainsi, “les wallabies”, elles ont effectivement un fœtus à un stade avancé de la grossesse et un concept très, très précoce en même temps. “

Renfree et son équipe ont confirmé les grossesses simultanées à l’aide d’une échographie haute résolution.

«Et donc, pour la première fois, nous avons pu prouver que le wallaby des marais est enceinte toute sa vie. Ce n’est jamais pas enceinte. “

Ce cycle de grossesse renouvelable signifie qu’après qu’un wallaby des marais a donné naissance à son premier bébé à partir d’un utérus, un deuxième embryon est dormant dans son autre utérus, tandis que le premier bébé s’attache à une tétine dans sa poche. Après neuf mois, le premier bébé quitte la poche, déclenchant le deuxième embryon pour commencer à se développer. Et juste avant la naissance du deuxième bébé, la mère s’accouple à nouveau et un troisième embryon est implanté dans le premier utérus.

De plus, tandis que le deuxième bébé vit à l’intérieur de la poche de la mère, le premier bébé sautille à l’extérieur, continuant à téter une tétine dans sa poche. Mais elle est en mesure de fournir à chacun d’eux du lait adapté à leurs besoins de développement spécifiques.

“Le petit bébé boit un lait d’une composition totalement différente.”

Et une fois que ce deuxième bébé quitte la poche, le troisième embryon commence à se développer et le cycle continue.

«Alors le wallaby des marais a tout pour plaire. Il a une grossesse continue et une lactation continue pendant la majeure partie de sa vie. Un animal vraiment incroyable. “

L’étude est dans les Actes de l’Académie nationale des sciences. [Brandon R. Menzies, et al., Concurrent conception and pregnancy: a unique reproductive strategy]

Quel que soit le bénéfice évolutif de la stratégie de reproduction inhabituelle du wallaby des marais, il reste à voir. Après tout, être enceinte tout le temps n’est pas exactement un saut dans le parc.

—Susanne Bard

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)