Sylvia Browne, la voyante qui a prédit le coronavirus en 2008

Au milieu du Pandémie de coronavirus, une prophétie de 2008 refait surface, où le Sylvia Browne Il avait déjà prédit qu’en 2020 une maladie “semblable à une pneumonie” se propagerait dans le monde entier.

Bien que depuis le début du mois de mars, les paroles du médium aient déjà transcendé, le 12 mars, Kim Kardashian a rendu la prophétie virale. Et, avant la contingence de COVID-19, il a partagé un paragraphe du livre Fin des jours: prédictions et prophéties sur la fin du monde The End of Days: Predictions and Prophecies of the End of the World, que Brown a écrit en 2008.

Vers 2020, une maladie grave semblable à une pneumonie se propagera dans le monde, attaquant les poumons et les bronches et résistera à tous les traitements “, a écrit le psychique en 2008. Et la description de cette maladie ressemble beaucoup à ce qu’elle fait COVID-19.

Sylvia Browne est décédé en 2013, mais les mots du voyant sur ce qui semble être le pandémie de Coronavirus Ils ont repris tellement de force que leur livre est l’un des plus demandés sur Amazon.

Cependant, beaucoup craignaient que si le psychique prévoyait la contingence COVID-19, le reste de sa prophétie soit également vrai.

Presque aussi déroutant que la maladie elle-même sera le fait qu’elle disparaîtra aussi brusquement et aussi rapidement qu’elle est apparue. [Pero] Il attaquera dix ans plus tard, puis il disparaîtra complètement », a prédit Browne. Serait-ce possible?

Avec des informations de Vice et ..

