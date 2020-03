Symptômes du coronavirus et comment agir en cas d’infection

Le coronavirus est partout, c’est une véritable menace et il faut être prêt. L’information est votre meilleur allié, nous vous apportons donc tout ce que vous devez savoir. Symptômes, que faire et où aller. Attentif!

L’information peut faire la différence entre la vie et la mort dans des cas tels que l’épidémie de coronavirus. Il est très important que vous soyez au courant de tout pour prendre soin de vous et prendre soin de la vôtre. Jetons donc un regard rapide et clair sur les choses les plus importantes.

Les coronavirus ne sont pas nouveaux, ils sont une famille de virus qui peuvent provoquer des maladies telles que le rhume, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). ).

Ce que vous entendez et voyez partout, ce qui est nouveau depuis 2019, c’est un nouveau virus appelé syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SRAS-CoV-2) qui a provoqué une épidémie de maladies en Chine. Cette maladie s’appelle la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19) et c’est celle qui nous préoccupe actuellement.

Quels sont les symptômes du coronavirus, comment savoir s’il s’agit de COVID-19?

Le CDC explique que dans les cas confirmés de coronavirus 2019 (COVID-19), les patients ont souffert de symptômes variés. De complications très légères à graves et décès.

Les signes et symptômes d’infection par le nouveau coronavirus peuvent apparaître de deux à 14 jours après l’exposition et, selon la Mayo Clinic, peuvent inclure:

Fièvre Toux Difficulté à respirer

Trop comme une grippe commune ou froide, non? Ensuite…

Que faire si vous avez COVID-19?

Contactez immédiatement votre médecin si vous présentez des symptômes d’infection par le nouveau coronavirus, ceux mentionnés ci-dessus, et si vous avez peut-être été exposé au virus.

Informez le médecin si vous avez récemment voyagé à l’étranger. Appelez le médecin avant d’aller à votre rendez-vous pour vous dire quels sont vos symptômes, vos récents voyages et la possibilité d’être exposé au virus.

Bien que la connaissance de COVID-19 continue d’augmenter, il est connu que la majorité des personnes qui ont eu une infection grave étaient des personnes âgées ou des personnes qui avaient déjà d’autres problèmes de santé importants.

Cela se produit également chez les personnes qui ont des infections graves avec d’autres maladies respiratoires, telles que la grippe.

Facteurs de risque

Bien qu’il reste beaucoup à découvrir sur COVID-19, le (CDC) et (OMS) continuent d’enquêter. Faites très attention aux symptômes si vous êtes dans le groupe à risque, c’est-à-dire:

Voyage récent depuis la Chine ou y résider. Contact avec une personne atteinte du nouveau coronavirus – par exemple lorsqu’un membre de la famille ou un agent de santé prend soin d’une personne infectée. Les personnes plus âgées ou atteintes d’autres maladies, comme le diabète et les maladies cardiaques, peuvent être plus à risque de devenir très malades avec le nouveau coronavirus.

Pour plus d’informations sur le coronavirus, visitez le site Web du Center for Disease Control.

Quelles sont les cinq choses que vous devez savoir sur le nouveau (nouveau) #coronavirus? Regardez comme @DrNancyM_CDC répond aux questions importantes de cette vidéo. Restez à jour avec les dernières informations sur # COVID19 à https://t.co/inSgagrDeE. pic.twitter.com/Wp2XJ9Vwmz

– CDC (@CDCgov) 18 février 2020

Classé comme: symptômes de coronavirus