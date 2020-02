Syrie: l’aéroport d’Alep reprend ses vols après des années

ALEPO, Syrie (AP) – Un vol commercial syrien a atterri mercredi à Alep depuis Damas, reprenant les vols internes entre les deux plus grandes villes de Syrie pour la première fois depuis 2012.

Le vol, qui a emmené des membres du gouvernement et des journalistes, était un message symbolique du gouvernement du président Bashar Assad, quelques jours après que ses forces ont consolidé leur contrôle dans la province d’Alep, dans le nord-ouest du pays, et pris les dernières sections de l’autoroute stratégique M5 qui Alep se connecte à Damas. La route a été rouverte pour la première fois en huit ans.

Soutenues par des tentatives de frappes aériennes russes, les forces gouvernementales ont été en offensive pendant des semaines pour reprendre Alep et la partie rurale de la province voisine d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, les dernières zones sous contrôle rebelle du pays.

L’offensive a provoqué la fuite de centaines de milliers de civils vers la frontière avec la Turquie, dans l’un des plus importants mouvements de personnes déplacées des huit années de guerre. Les Nations Unies ont estimé le 1er décembre qu’il y avait plus de 900 000 civils déplacés, plus de la moitié des femmes et des enfants.

Le vol de Syrian Air a atterri à l’aéroport d’Alep après un voyage de 40 minutes depuis Damas. Plus tôt mercredi, le ministre syrien du Tourisme Bishr al-Yazigi et le ministre des Transports Ali Hammoud ont déclaré l’aéroport ouvert.

La réouverture est “une grande joie” pour les Syriens et un “rêve” pour le ministère des Transports, a déclaré Hammoud.

L’aéroport était fermé depuis 2012 en raison des combats, après qu’Alep était aux mains des rebelles. Soutenue par la Russie et l’Iran, l’armée syrienne a expulsé les rebelles d’Alep en décembre 2016 après une dure campagne d’années de siège et de bombardements. L’aéroport a ouvert brièvement en 2017 parmi beaucoup de fanfare, mais il a de nouveau fermé pour des raisons de sécurité.