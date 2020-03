Tacos au porc; le plat mexicain populaire sur votre table

Le plat traditionnel, à base de maïs, est très populaire dans les différents restaurants du pays aztèque.Mundo Sabor explique comment cette riche recette est préparée. Faire mariner le porc avec des oranges, des piments séchés, des ananas et des condiments est la principale touche.

Les délicieux tacos au porc sont une recette purement mexicaine, où les protéines et les glucides sont combinés pour de bons palais.

Le plat traditionnel, à base de maïs, est très populaire dans les différents restaurants du pays aztèque et dans d’autres régions d’Amérique latine.

Photo / Capture MH

Pour préparer les tacos au porc, les ingrédients suivants sont nécessaires et avec l’aide de Mundo Sabor, il est plus facile de cuisiner avec l’assaisonnement.

Tortilla de maïs préparée au préalable Mariner le porc avec des oranges, des piments séchés, des ananas et des condiments Sauce à l’avocat Coriandre et oignon Haricots frits Sauce au piment épicée Pico de gallo

Pour préparer nos tacos au porc, il faut d’abord chauffer les tortillas de maïs en les écrasant un peu pour sécher le liquide interne.

Après avoir placé le porc mariné sur le dessus, nous le faisons cuire à feu doux et à l’aide d’un couteau nous coupons.

Ensuite, nous le plaçons sur l’assiette pour faire de plus petits morceaux.

Mais ce n’est pas tout, nous remplissons les tortillas de maïs avec du porc haché et appliquons enfin la garniture que vous souhaitez; sauce avocat, coriandre et oignon, haricots frits, sauce chili piquante, pico de gallo et un peu de citron.

Photo / Capture MH

Le porc a une variété de noms en Amérique latine tels que: porc, porc, porc et porc.

À propos de MundoHispanico.com – site de nouvelles et d’informations en espagnol.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu du sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes optimisées pour le marketing, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

Mundo Hispánico compte 8 millions d’abonnés sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière heure et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, Youtube et Twitter.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

