Taiwan pousse l’OMS à participer à un rare appel ministériel avec les États-Unis

TAIPEI, 28 avril (.) – Lors d’une rare téléconférence entre les ministres de la Santé, Taiwan a remercié les États-Unis pour leur soutien en faisant pression pour la participation de l’île à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au milieu de la pandémie de coronavirus et malgré les objections de la Chine.

À leur tour, les États-Unis ont remercié Taiwan d’avoir partagé ses meilleures pratiques médicales. Taïwan a limité l’épidémie de coronavirus à seulement 429 cas confirmés et six décès.

Le manque d’adhésion de Taïwan à l’OMS, en raison des objections de la Chine qui considère l’île comme une seule de ses provinces, a rendu furieux Taipei, qui dit que son exclusion a créé une lacune flagrante dans la lutte mondiale contre le coronavirus.

Lundi soir, lors d’une téléconférence, le ministre taïwanais de la Santé, Chen Shih-chung, a remercié le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar “pour le ferme soutien apporté par les États-Unis à la participation de Taïwan à l’OMS”, a déclaré le ministère taïwanais de la Santé dans un communiqué.

“Le ministre Chen a déclaré au secrétaire Azar qu’il espérait que les États-Unis continueraient de soutenir la pleine participation de Taiwan à l’Assemblée mondiale de la Santé en tant que réunions, mécanismes et activités de l’observateur et de l’OMS”, ajoute le communiqué.

L’Assemblée mondiale de la santé est l’organe de décision de l’OMS.

Taïwan y a assisté en tant qu’observateur de 2009 à 2016, lorsque les relations entre Taipei et Pékin se sont réchauffées, mais la Chine a bloqué toute nouvelle participation après l’élection du président taïwanais Tsai Ing-wen, que la Chine considère comme un séparatiste, accusations qu’elle rejette.

Le ministère de la Santé de Taïwan a déclaré qu’Azar a réaffirmé “le soutien continu et concret des États-Unis à l’élargissement de la participation de Taïwan à l’OMS et à l’arène mondiale de la santé”.

L’OMS et la Chine affirment toutes deux que Taïwan a reçu l’accès et les informations dont elle a besoin de la part du corps pendant la pandémie, mais Taïwan dit que cela a été limité.

Azar, dans un tweet, a déclaré qu’il avait remercié Chen pour les “efforts de Taiwan pour partager leurs meilleures pratiques et ressources avec les États-Unis”. “Maintenant, plus que jamais, le partenariat mondial pour la santé est crucial et j’apprécie les contributions de Taiwan.”

Les interactions directes et publiques entre les responsables ministériels de Taïwan et des États-Unis sont inhabituelles car les deux n’ont pas de relations diplomatiques officielles.

Les États-Unis, comme la plupart des pays, n’ont que des relations formelles avec Pékin, bien qu’ils soient le plus grand soutien de Taiwan sur la scène internationale.

Plus tôt ce mois-ci, Taïwan et les États-Unis ont discuté de la manière de parvenir à une “coordination plus étroite” entre l’île et l’OMS pendant l’épidémie de coronavirus, provoquant une réprimande de la Chine pour une “manipulation politique” de l’épidémie.

Le président américain Donald Trump a signé le mois dernier une nouvelle loi exigeant un soutien accru au rôle international de Taiwan. La Chine a menacé de représailles non spécifiées en réponse.

Taïwan a eu beaucoup plus de succès que bon nombre de ses voisins pour contrôler le virus grâce à des mesures précoces et strictes pour contrôler sa propagation.