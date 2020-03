Taliban, l’accord de paix permettra aux États-Unis se concentrer sur la Chine

Taliban: l’accord de paix convenu entre l’administration Trump et les talibans ouvre la porte à un premier retrait des troupes américaines en Afghanistan Le retrait permettrait aux États-Unis de se concentrer sur l’objectif plus large de préparer une éventuelle guerre avec la Chine en le futur secrétaire à la Défense Mark Esper a l’œil sur la “compétition des grandes puissances”, ce qui signifie avoir une longueur d’avance sur la Chine et la Russie sur les champs de bataille du futur

Taliban L’accord de paix conclu entre le gouvernement du président Donald Trump et les talibans ouvre la porte à un premier retrait des troupes américaines en Afghanistan que le secrétaire à la Défense Mark Esper considère comme un pas vers l’objectif plus large de préparer une éventuelle guerre avec la Chine à l’avenir.

Esper a l’œil sur la «compétition des grandes puissances», ce qui signifie avoir une longueur d’avance sur la Chine et la Russie sur les champs de bataille de l’avenir, même dans l’espace et les armes stratégiques de prochaine génération telles que les missiles hypersoniques et les armes. Nucléaire avancé Le responsable considère la Chine en particulier comme une menace croissante pour la domination américaine sur la scène mondiale.

Pour faire plus pour se préparer au défi de la Chine, Esper veut faire moins en Afghanistan, en Irak et ailleurs. Il ne s’agit pas seulement de transférer des troupes directement en Asie depuis d’autres parties du monde, mais aussi de réduire les engagements dans les régions moins prioritaires afin que davantage d’unités militaires puissent s’entraîner ensemble chez elles aux compétences liées à la guerre conventionnelle.

Les prédécesseurs du Pentagone avaient des espoirs similaires, mais ils ont dû reculer en raison des crises au Moyen-Orient. Au cours de la dernière année seulement, les États-Unis ont envoyé 20 000 soldats supplémentaires dans cette région, principalement en raison des préoccupations concernant l’Iran.

Avec l’accent mis par le président Trump sur la fin des guerres américaines contre les extrémistes et les insurgés – même en Afghanistan – Esper veut ramener autant de troupes que possible afin qu’elles puissent se préparer à la guerre “de haut niveau”.

Stephen Biddle, analyste des politiques et professeur d’affaires publiques et internationales à l’Université Columbia, doute que le Pentagone puisse s’éloigner complètement de l’Afghanistan et d’autres points chauds régionaux comme l’Irak, et rappelle que l’administration Barack Obama a également essayé la même chose. compte tenu de l’essor de la Chine, sur la période 2011-2014.

“Le problème était que l’État islamique est entré en scène” en Irak et en Syrie, a déclaré Biddle dans une interview, et “nous sommes revenus pour nous concentrer sur le Moyen-Orient et les petites guerres”.

S’exprimant samedi à Kaboul, Esper a averti que les États-Unis “n’hésiteront pas” à attaquer les menaces terroristes en Afghanistan si les talibans ne respectent pas la prévention des groupes extrémistes d’utiliser le sol afghan pour lancer des attaques contre le territoire américain ou ses alliés.

“Nous avons encore un long chemin à parcourir”, a déclaré Esper.

Classé comme: Taliban