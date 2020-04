Tamaulipas a signalé son premier décès par coronavirus: ils totalisent 61 au Mexique

Le gouvernement de Tamaulipas a confirmé ce samedi sa première mort par COVID-19. Il s’agit de une femme au foyer de 54 ans, résidente de Reynosa.

Le patient est arrivé dans la ville de Sinaloa et a été hospitalisé aux premières heures du 3 avril à l’hôpital général de Reynosa avec insuffisance respiratoire et décompensation métabolique. La femme est décédée à 08h00 le même jour et aujourd’hui, il a été confirmé que le décès était dû à coronavirus.

La responsable du SST, Gloria Molina Gamboa, a expliqué que le patient souffrait de diabète et d’obésité morbide.

Le cas de la victime a été analysé au Laboratoire national de santé publique, où 3 autres tests étaient positifs pour le virus et 17 négatifs.

Les nouveaux cas positifs correspondent à une femme, 42 ans, un homme, 29 ans et 51 autres, un résident de Río Bravo, Tamaulipas.

«Aujourd’hui plus que jamais, face à la présence imminente de la transmission locale du virus, je vous invite à rester chez vous, à garder une distance saine entre les personnes qui vous entourent, à suivre attentivement toutes les mesures préventives, à lire et à écouter seules les nouvelles et les communications que nous émettons de ce Secrétariat », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, le gouverneur de l’État, Francisco Cabeza de Vaca, Il a détaillé via Twitter: «Nous regrettons de rapporter que COVID19 a fait le premier décès à Tamaulipas. Familles Tamaulipas, encore une fois je dis: prenons soin de notre santé. Restez à la maison. ”

Au décès, il a été signalé que le protocole de gestion, de transport et d’élimination des cadavres dus à la maladie avait déjà été activé.

Ce même samedi, le chiffre officiel à Tamaulipas est de 30 cas confirmés, trois entièrement récupérés et un décès.

Le 16 mars, Tamaulipas a confirmé le premier patient atteint de coronavirus. C’était un homme de Malaisie, qui travaille dans une entreprise transnationale dans le port de Tampico.

Le patient de 55 ans présentait une légère odynophagie symptomatique (douleur dans la gorge), il a donc été isolé pour empêcher la propagation de la nouvelle souche de coronavirus.

Tamaulipas fait face à une autre crise par rapport à celle du coronavirus. L’État qui est à la frontière avec les États-Unis, abrite au moins 13 000 migrants Centraméricains, ce qui complique la capacité de prendre soin des patients.

Pour cette raison, ils ont demandé que des tests soient effectués sur tous ceux qui se trouvent dans les abris ou les maisons des migrants, et qui présentent des symptômes pour détecter d’éventuelles personnes infectées et les soigner le plus rapidement possible.

Dans ces sites, les possibilités de transmission communautaire sont plus grandes, car il est presque impossible de mesures de distanciation sociale qu’ils ont été décrétés pour contenir les contagions, il essaie donc d’identifier un cas positif.

Au Mexique, le nombre d’infections augmente (1 688 cas confirmés), ainsi que le nombre de décès (61). Actuellement, le rapport SSA ne fait pas état d’un nombre actualisé du nombre de patients récupérés.