Tatiana nouvelle photo d’amour Valentine Andrés Puentes

La chanteuse Tatiana a présenté son nouvel amour sur les réseaux sociaux Profitez de la Saint Valentin pour montrer son bonheur Après un divorce scandaleux avec Andrés Puente, elle a l’air heureuse aujourd’hui

Tatiana, la chanteuse de musique pour enfants a profité de la Saint-Valentin pour publier une photo avec son nouvel amour, et a fait le bonheur de la plupart de ses fans et montre clairement qu’après son scandale avec Andrés Puentes, la boisson amère est passée et Profitez pleinement de votre partenaire.

C’est la même Tatiana qui a publié l’image sur les réseaux sociaux, laissant l’amour à son nouvel amour, le violoniste Alex Cervantes. L’enfant interprète a connu un divorce houleux avec Andrés Puentes, qui a été consolidé en 2005, après 11 ans de mariage avec le représentant artistique Andrés Puentes.

Tout a commencé parce que Tatiana a signalé une violence extrême de la part de son partenaire d’alors, Andrés Puentes, elle a donc décidé de quitter son domicile après la naissance de son deuxième enfant. Ce furent des années de «combats» devant les tribunaux avec des poursuites et dans les médias d’accusations mutuelles, mais finalement ils ont mis fin à leur mariage, et maintenant la chanteuse présente son nouvel amour sur les réseaux sociaux.

Tatiana a profité de la Saint-Valentin pour montrer son nouvel amour, sur une photo qui a fait le tour du Mexique, car la soi-disant reine des enfants a l’air heureuse, pleine et à côté de son partenaire. La carte postale peut être vue dans le compte personnel de l’artiste @ oficial.tatiana et elle montre que sa boisson amère avec Andrés Puentes l’a déjà surmontée.

La chanteuse a posté le message suivant sur son réseau social à propos de son nouvel amour: «Happy Day of Love and Friendship. L’amour vient quand on s’y attend le moins et de différentes manières. L’amour peut changer votre façon de voir les choses. L’amour fait bouger le monde, l’amour peut mettre fin à la guerre. Aimer et être heureux… ”

Et il a poursuivi: “Le monde a besoin d’amour et pas seulement le 14 février, pas seulement votre partenaire, donnez de l’amour à vos amis, de l’amour à votre famille, de l’amour à votre travail, de l’amour à la vie, de l’amour à vous-même.”

Sur la carte postale, la chanteuse Tatiana apparaît étreinte par son petit ami d’un point de vue dans ce qui semble être la ville de Chicago, aux États-Unis.

Certains des premiers commentaires des gens étaient les suivants: «Comme c’est beau. Beaucoup de bénédictions et profitez de cette journée et de tous ceux qui viennent. »

Quelqu’un d’autre a parlé à Tatiana de son nouvel amour après son difficile divorce: «Vous méritez tout l’amour du monde. Une personne capable de donner et de partager de la joie aux autres est digne de recevoir d’abondantes bénédictions. »

Une autre personne a admiré Tatiana pour son rôle de femme: «Toute votre vie, vous nous avez exprimé votre amour avec votre belle voix et ce beau sourire que j’aime. Soyez heureux, plein et n’oubliez jamais que le beau cœur joyeux du visage ”.

Mais surtout, certains hommes ont exprimé leur tristesse de voir leurs rêves de voir l’amour de Tatiana brisé, car certains lui ont même dit que c’était toujours son amour platonique: “Tu as tué mon petit cœur.”