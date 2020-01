Tatum et Braun mènent les Celtics pour gagner les Bulls

BOSTON (AP) – Jayson Tatum a marqué 21 points, Jaylen Brown a ajouté 19 points et les Boston Celtics ont navigué calmement pour battre les Chicago Bulls le lundi 113-101.

Enes Kanter a ajouté 15 unités et neuf rebonds; Kemba Walker a ajouté 14 points et Marcus Smart a marqué 12 pour Boston, qui a remporté sa deuxième victoire consécutive, après avoir perdu trois duels d’affilée – sa pire séquence de la saison.

Zach Lavine a mené les Bulls avec 30 points, dont une paire de plongeons qui représentaient les actions les plus spectaculaires du match. Thaddeus Young a ajouté 17 unités pour Chicago, qui a perdu sept des huit engagements.

Les Bulls ont perdu 55-37 à la pause, mais ils ont approché six points deux fois en troisième période. Les Celtics ont fermé cette salle avec une course de 8-2 pour se lever 83-71, et Chicago ne les a plus menacés.