Tatum et Brown mènent les Celtics pour gagner les Bulls

BOSTON (AP) – Jayson Tatum n’a pas hésité à demander si la chimie des Celtics est bonne, alors que la première moitié de la saison est sur le point de s’achever.

«C’est très amusant quand tout le monde contribue. Les garçons sont vraiment heureux du succès de chaque coéquipier », a déclaré Tatum, qui a marqué 21 points dans un duel au cours duquel Boston a navigué calmement pour battre les Chicago Bulls lundi 113-101.

Jaylen Brown a ajouté 19 points; Enes Kanter a ajouté 15 unités et neuf rebonds; Kemba Walker a ajouté 14 points et Marcus Smart a marqué 12 pour Boston, qui a remporté sa deuxième victoire consécutive, après avoir perdu trois duels d’affilée – sa pire séquence de la saison.

Six joueurs des Celtics ont marqué deux chiffres.

Au cours de la dernière saison, les frictions internes ont été un sujet de conversation constant, lorsque Kyrie Irving était chef d’équipe. Le fait que ces Celtics soient “vraiment satisfaits” des performances de chaque membre, est donc une nouveauté par rapport à l’équipe qui a déçu l’année précédente.

Gordon Hayward a contribué huit points, le même nombre de passes décisives et six rebonds pour Boston, bien qu’il n’ait touché que quatre des 11 tirs au panier.

“Je pense qu’il était vraiment bon en première période”, a déclaré l’entraîneur Brad Stevens. “Il est vraiment important que vous nous meniez avec vos lectures et vos passes.”

Zach LaVine a mené les Bulls avec 30 points, dont une paire de plongeons qui représentait les actions les plus spectaculaires du match. Thaddeus Young a ajouté 17 unités pour Chicago, qui a perdu sept des huit engagements.

«Au repos, nous avons été déçus par la façon dont nous jouons. Je pense que nous améliorons le rythme en seconde période. Nous avons tout donné et avons concouru », a sauvé l’entraîneur des Bulls Jim Boylen. “Nous avons parlé de gagner en troisième période et en deuxième mi-temps … Nous ne gagnons pas, mais vous devez en profiter.”

Les Bulls ont perdu 55-37 à la pause, mais ils ont approché six points deux fois en troisième période. Les Celtics ont fermé cette salle avec une course de 8-2 pour se lever 83-71, et Chicago ne les a plus menacés.