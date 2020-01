Taty Almeida a insisté pour que la Casa Rosada soit prise et a averti que le macrismo “est accroupi et quand il peut recevoir un coup”

Taty Almeida, membre du groupe Mothers of Plaza de Mayo Founding Line, a insisté aujourd’hui pour que la Casa Rosada “Il a été pratiquement repris au cours des quatre dernières années” et critiqué durement le gouvernement de Mauricio Macri parce que “Il a essayé de qualifier les droits de l’homme, en installant le pire depuis la reprise démocratique.”

Dans une opinion, notez que a publié aujourd’hui l’Agence Télam, qui porte le titre “La Casa Rosada était une maison prise, mais les organismes sont revenus”, le leader des droits de l’homme a averti que «Ces gens (à cause du macrismo) ne sont pas partis. Ils sont là, accroupis, et quand ils peuvent avoir un coup, comme cela s’est produit avec la plaque de rappel de mon fils Alejandro, qui a été arraché à l’Institut de géographie militaire par un travailleur, et qui sera remplacé vendredi prochain. »

“Maintenant que les droits de l’homme sont à nouveau des politiques d’État, nous devons veiller à ce que «plus jamais ça» ne disparaisse de l’agenda quotidien. Ils n’ont pas réussi, ils ne réussiront pas. Parce que nous sommes ici, avec notre jeunesse accumulée, avec nos cannes, avec notre héritage, et parce que finalement, finalement, nous sommes rentrés chez tout le monde», A écrit Almeida.

Le leader avait déclaré que «la Casa Rosada a été prise pendant quatre ans» lundi dernier, après la réunion que plusieurs organisations de défense des droits humains ont eue avec Alberto Fernández à la Casa Rosada. Et cette phrase reçue critique sur les réseaux sociaux. L’un d’eux était celui de Matías Reggiardo, petit-fils récupéré par les grand-mères, qui ont marqué leur les différences via Twitter «En tant que petit-fils restauré par les grands-mères de la Plaza de Mayo, je tiens à rejet profond et regret par les paroles de Taty Almeida qui vise à ignorer la légitimité d’un président constitutionnel démocratiquement élu par le vote populaire“

L’historien Sabrina Ajmechet, pour sa part, il a également écrit sur le sujet sur Twitter: «Quand le péronisme ne gouverne pas, les usurpateurs de pouvoir gouvernent-ils? Les seuls gouvernements légitimes sont-ils des gouvernements péronistes? Qu’a dit Alberto à Taty Almeida quand elle a parlé comme ça d’un gouvernement qui a choisi en 2015 la majorité des Argentins? “

Il a également fait référence sur Twitter aux propos d’Almeida, le député national de Together for Change Jorge R. Enriquez, pour qui le leader “Il a une étrange conception des droits de l’homme, qui n’inclut pas la démocratie.”

Dans la chronique publiée par l’agence de presse d’Etat, Almeida a également rappelé que le président leur avait dit lors de la réunion de lundi que “toute personne emprisonnée arbitrairement est un prisonnier politique” et a déclaré: “Nous attendons également une Étude approfondie des actions judiciaires de ces dernières années où des opposants ont été persécutés. Parce que nous devons garder à l’esprit que dans l’état du pays, sa reprise il ne s’agira pas de souffler et de fabriquer des bouteilles, et que ces gens ne sont pas partis. Ils sont là, accroupis, et quand ils peuvent recevoir un coup comme cela s’est produit avec la plaque de rappel de mon fils Alejandro, qui a été arraché à l’Institut de géographie militaire par un travailleur, et que vendredi prochain sera remplacé. »