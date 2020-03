Tau promet d’être le talon d’Achille pour la maladie d’Alzheimer et les maladies similaires

La maladie d’Alzheimer se caractérise depuis longtemps principalement par l’accumulation de deux protéines dans le cerveau: la bêta-amyloïde et la tau. Des décennies de concentration sur la bêta-amyloïde n’ont pas aidé de manière significative les patients. Les chercheurs se tournent donc davantage vers le deuxième membre du duo.

«Amyloid n’a pas eu autant de succès que nous l’espérions», explique Jang-Ho Cha, un cadre supervisant le travail de médecine translationnelle au géant pharmaceutique Novartis. «Tau est vraiment devenu un [potentially] cible plus pertinente. “

Tau a longtemps été considéré comme un acteur secondaire. La plaque amyloïde s’accumule d’abord, en grande partie à l’extérieur des neurones, suivie par des enchevêtrements de tau – filaments de la protéine tau – qui obstruent leur intérieur. Mais la recherche a révélé que les gens peuvent continuer à bien fonctionner avec l’amyloïde dans leur cerveau. Ce n’est que lorsque le tau toxique commence à se propager que les gens commencent à confondre «petit déjeuner» et «baseball», oubliant non seulement où ils ont laissé leurs clés mais comment les utiliser.

Aujourd’hui, les scientifiques des laboratoires du monde entier tentent de mieux comprendre le rôle du tau dans les maladies neurodégénératives et de trouver des moyens de le suivre et de l’apprivoiser avant que les cellules du cerveau – et les familles – ne souffrent.

Le tau normal aide à assembler et à maintenir l’échafaudage structurel des cellules cérébrales. Mais divers changements moléculaires peuvent rendre la protéine toxique et faire des ravages. Le tau toxique se replie comme un lacet attaché dans un désordre de doubles nœuds au lieu d’un arc soigné. Dans cet état tordu, le tau semble provoquer le mauvais repliement d’autres protéines de tau, qui s’agglutinent ensuite ensemble. «Nous pensons que le tau est certainement une cible importante dans la maladie d’Alzheimer et potentiellement d’autres maladies», dit Cha. “Il y a certainement beaucoup de fumée autour de cet incendie.”

Une étude publiée en janvier dans Science Translational Medicine a montré que l’endroit où s’accumule le tau dans un cerveau vivant prédit quelles zones de l’organe dégénéreront. Cette découverte suggère que le suivi du tau au fil du temps est faisable et utile, explique Anthony Fitzpatrick, professeur adjoint de biochimie et de biophysique moléculaire et chercheur principal au Zuckerman Institute de l’Université Columbia, qui n’a pas participé à la recherche sur le document.

Dans ses propres travaux, Fitzpatrick utilise une technique d’imagerie appelée microscopie électronique cryogénique (cryo-EM), qui a une résolution 10 fois supérieure à la microscopie électronique standard. Ses recherches montrent que les enchevêtrements de tau forment une forme distinctive qui est toujours la même chez un même patient et varie également dans chacune des différentes maladies qu’il peut provoquer. Les enchevêtrements d’Alzheimer sont différents de ceux d’un patient atteint de démence frontotemporale. “Chaque tauopathie a une souche unique particulière à chaque maladie”, dit-il, notant que le tau toxique est également impliqué dans la paralysie supranucléaire progressive, la dégénérescence corticobasale et l’encéphalopathie traumatique chronique, qui affecte les footballeurs et les soldats. D’autres affections neurodégénératives, telles que la maladie de Parkinson, sont associées à différentes protéines toxiques.

Mais il n’est pas encore clair si ces différentes formes de tau importeront, dit Fitzpatrick. Tout traitement tau efficace peut devoir être administré avant que ces filaments ne développent leur forme distinctive, disent-ils et d’autres. Les chercheurs ne savent pas si un anticorps conçu pour s’en prendre à un type de tau en arrêtera également d’autres.

Le principal problème pour décider quelle stratégie antitau adopter est que les scientifiques ne comprennent pas encore très bien la protéine. Le Cryo-EM, par exemple, fournit des images haute résolution, mais il capture les tissus cérébraux des cadavres. Ainsi, les chercheurs ne savent à quoi ressemblent les filaments tau au stade terminal de la maladie, pas lorsqu’ils commencent à obstruer les cellules du cerveau, explique Michel Goedert, chef de groupe de recherche au laboratoire de biologie moléculaire du MRC en Angleterre.

Les chercheurs commencent à peine à comprendre ce qui fait que le tau devient toxique. Un certain nombre d’études récentes ont suggéré que la protéine peut prendre une tournure aberrante après un déclencheur inflammatoire, comme une maladie des gencives ou une infection, ou des conditions différentes, telles que «l’intestin qui fuit», dans lesquelles des microbes et d’autres particules s’échappent du système digestif dans le système nerveux. George Tetz, consultant au Human Microbiology Institute, un organisme de recherche indépendant à but non lucratif à New York, a récemment publié une étude montrant que l’ADN peut stimuler l’ensemencement de tau toxique. “Nous croyons fermement que le point de départ de différentes maladies neurodégénératives est l’apparition de certains ADN bactériens dans le système nerveux central”, dit-il.

Si cette théorie s’avère vraie, elle suggère qu’il pourrait y avoir des moyens d’empêcher l’étincelle d’une infection ou d’un autre événement fâcheux d’allumer le feu qui fait rage d’Alzheimer. Mais c’est encore très tôt, note Goedert, et plus de travail doit être fait.

Une autre stratégie – en plus de tracer un mauvais virage toxique – peut être de trouver comment faire face à l’accumulation de tau. Se débarrasser des enchevêtrements pourrait ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer ou aggraver les choses, explique Einar Sigurdsson, professeur dans les départements de neurosciences et de physiologie et de psychiatrie de la Grossman School of Medicine de l’Université de New York.

Il y a maintenant au moins 20 composés contre le tau dans les essais cliniques, dont neuf anticorps et deux vaccins candidats, dit Sigurdsson. «Personne ne sait encore si cela va fonctionner», ajoute-t-il. Jusqu’à présent, trois essais d’anticorps ont été interrompus et les sociétés n’ont pas été très ouvertes sur les raisons, explique Sigurdsson. Il soupçonne que dans deux des cas, la société visait la mauvaise cible: les médicaments ont été conçus pour éliminer le tau qui est en dehors des neurones, dit-il, qui n’est pas un facteur principal dans les tauopathies non Alzheimer qui étaient traitées .

Attaquer les enchevêtrements de tau pourrait en fait être préjudiciable aux cellules du cerveau, dit Sigurdsson. Les neurones qui ont des enchevêtrements à l’intérieur d’eux sont toujours en vie, tandis que les neurones voisins ont été tués. Cibler l’enchevêtrement pourrait tuer ces neurones encore fonctionnels, explique-t-il. «Si vous voulez effacer l’enchevêtrement, je pense que vous demandez des ennuis», explique Sigurdsson, qui a passé les deux dernières décennies à trouver des moyens de s’attaquer au tau toxique. Une meilleure approche, dit-il, serait d’empêcher l’accumulation de tau de se produire en premier lieu.

Un autre défi permanent consiste à déterminer comment savoir si le tau toxique est présent ou si son accumulation s’aggrave. S’il est vrai que les médicaments sont plus efficaces lorsqu’ils atteignent le cerveau avant que de gros dommages ne soient causés, la détection précoce est cruciale.

Une technologie de numérisation relativement nouvelle appelée tomographie par émission de positons tau (TEP tau) peut identifier les signes d’enchevêtrements tau dans le cerveau et potentiellement diagnostiquer la maladie selon que la protéine peut être détectée et sous quelle forme. Mais Sigurdsson prévient que la technologie PET tau, non encore approuvée pour une utilisation clinique, reste largement non testée. Les écrans PET tau de première génération ne reconnaissent pas la protéine dans toutes les maladies qui impliquent le tau agrégé. De nouvelles approches de détection testées, utilisant des fragments d’anticorps pour se lier au tau, ont le potentiel d’être encore plus spécifiques, dit-il.

Goedert note qu’il est essentiel de trouver un moyen fiable d’identifier les personnes les plus susceptibles de contracter la maladie d’Alzheimer, grâce à la TEP tau ou à la détection d’un autre marqueur biologique. Si, à l’âge de 40 ans, quelqu’un lui avait proposé une pharmacothérapie qui promettait de prévenir la maladie d’Alzheimer des décennies plus tard, il ne l’aurait probablement pas prise, a déclaré Goedert. Mais s’il avait été informé, à 40 ans, qu’un biomarqueur indiquait qu’il était à haut risque de développer éventuellement la maladie d’Alzheimer, il dit qu’il aurait opté pour la thérapie. Et prévenir toute maladie neurodégénérative sera probablement plus facile que de la traiter. «Je dirais que, en général, la prévention est probablement la voie à suivre», a déclaré Goedert. “Une fois que les gens ont des symptômes, il peut être trop tard.”

Et même s’il existe un traitement à base de tau, cela ne peut être qu’une partie de la réponse, les chercheurs sont d’accord. La thérapie combinée – attaquant peut-être à la fois l’amyloïde et le tau simultanément – peut être le seul moyen de repousser la maladie d’Alzheimer une fois que les filaments tau et les plaques bêta-amyloïdes ont commencé à s’accumuler, dit Sigurdsson. Jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas autorisé les essais de médicaments combinés – chaque médicament a dû montrer une certaine efficacité avant de pouvoir être combiné avec une autre thérapie. Mais Sigurdsson pense que de telles approches combinées seront probablement nécessaires et que les essais seront éventuellement autorisés. “C’est là que nous nous dirigeons”, dit-il.

Malgré la longue liste de thérapies échouées, Goedert dit qu’il reste optimiste qu’un traitement efficace pour la maladie d’Alzheimer sera finalement trouvé. Il y a de nouvelles idées testées – et il y a toujours une chance que la chance frappe, dit-il. Tout ce que nous savons maintenant, note-t-il, a été découvert au cours des 35 dernières années environ. Ce qui le pousse à continuer, dit Goedert, c’est l’espoir que ses recherches profiteront éventuellement aux personnes atteintes de la maladie – ou les empêcheront de la développer. «Le fait que rien n’ait bien fonctionné jusqu’à présent doit signifier que nous n’en savons pas assez», dit-il.

Sigurdsson convient que la recherche sur le tau finira par porter ses fruits. «Je suis optimiste qu’avec tous ces différents objectifs qui existent, nous aurons au moins quelque chose qui ralentira la progression, espérons-le dans les 10 prochaines années», dit-il.