Le match entre le Taurus et le University Sports Club sera le point culminant de la cinquième date de l’ouverture de la Ligue panaméenne de football, qui sera avancée en raison des fêtes de carnaval dans le pays d’Amérique centrale.

Les toreros menés par l’Uruguayen Saúl Maldonado restent invaincus avec 12 points, et ce jour, qui se joue entre mercredi et jeudi, ils veulent prendre leurs distances avec leur plus proche poursuivant.