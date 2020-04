Tedros remercie le G20 pour son soutien à l’OMS et demande de maintenir la solidarité mondiale | La société

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a participé aujourd’hui à la réunion virtuelle des ministres de la santé du G20 sur la pandémie de coronavirus et a remercié le mécanisme pour soutenir son organisation, ainsi que son engagement à la lutte contre COVID-19.

“Je remercie les ministres de la Santé pour leur engagement en faveur d’une réponse coordonnée à la lutte contre le COVID-19 et la récente déclaration de soutien du G20 au rôle de l’OMS. Cette solidarité est vitale pour protéger tous les peuples du monde. monde, en particulier les plus vulnérables “, a déclaré Tedros sur son compte Twitter officiel.

Il a également remercié plusieurs des pays membres du G20, comme la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Suisse, le Canada et le Mexique, un par un, et l’a remercié en espagnol pour sa reconnaissance du “rôle central de leadership de l’OMS vis-à-vis de COVID-19 “.

Les remerciements de Tedros interviennent après que les États-Unis ont décidé cette semaine de retirer les fonds qu’ils versent à l’OMS pour ce qu’ils considèrent comme une mauvaise gestion de la crise des coronavirus.

D’autre part, le directeur a demandé aux responsables de la santé lors de la réunion de lutter contre le COVID-19 “guidé par la science et les preuves”, de continuer à soutenir la réponse mondiale à la pandémie et de travailler ensemble pour “augmenter la production et la distribution équitable des fournitures essentielles et l’élimination des barrières commerciales. “

Justement, la nomination ce dimanche intervient après le sommet extraordinaire des dirigeants du G20 du 26 mars, au cours duquel ils ont promis d’augmenter la capacité de production des fournitures médicales et de veiller à ce qu’elles soient “largement disponibles, à un prix abordable, sur une base équitable, là où ils sont le plus nécessaires, dès que possible “, selon un communiqué.

À l’époque, les dirigeants ont chargé les responsables de la santé de se réunir pour partager les “meilleures pratiques” de chaque pays et “développer un ensemble d’actions urgentes” pour lutter ensemble contre la pandémie.